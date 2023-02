Batgirl non distribuibile? Il dissenso di Leslie Grace: “Ho visto un film incredibile”

Variety ha intervistato Leslie Grace e le ha chiesto qualche commento su quanto accaduto con Batgirl, l’adattamento cinematografico DC che lo scorso agosto la Warner Bros. ha deciso di cestinare, rinunciando alla distribuzione sia al cinema che su HBO Max.

Qualche giorno fa la pellicola era stata definita “non distribuibile” da James Gunn e Peter Safran, così Grace ha voluto dire la sua in proposito:

La cosa che ho chiesto è di poter vedere il film così com’era. Non era pronto quando l’hanno mostrato alle proiezioni di prova, mancavano un sacco di scene in quel montaggio. Il montaggio era ancora in corso, ma poi hanno dovuto fermarsi a causa di quello che stava succedendo con la compagnia.

Il film che ho visto, con le scene presenti, è stato incredibile. C’era decisamente il potenziale per un buon film, secondo me. Magari usciranno delle clip in futuro.