Batgirl, Joe Russo parla dell'”assassinio” del film: “È triste”

Nel corso di una lunga intervista per Variety, Joe Russo ha parlato di Batgirl e della decisione di Warner Bros. Discovery di rinunciare all’uscita sia cinematografica che streaming della pellicola.

I toni con cui il regista ha commentato la cosa non sono stati troppo soavi:

È così raro che qualcosa di un tale alto profilo, così costoso, venga assassinato in quel modo. È triste, ma siamo a un punto in questa industria in cui bisognerà fare i conti con le manie squilibrate delle aziende, perché la gente ha paura.