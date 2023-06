In una recente intervista con Entertainment Weekly, Leslie Grace è tornare a parlare di Batgirl, il film DC che la Warner Bros. ha deciso di cestinare completamente rinunciando all’uscita cinematografica e a quella streaming.

“Magari un giorno si potrà vedere il film” ha commentato Grace, che non abbandona la speranza. L’attrice ha parlato inoltre della lezione appresa: “Questa esperienza mi ha mostrato che a volte certe cose accadono per fati capire l’importanza e il valore della tua voce. Perciò lo terrò decisamente a mente per il futuro“.

Ha poi spiegato di essere grata per l’esperienza avuta: “Ci sono altri ruoli all’orizzonte. Sono felice di aver avuto questa occasione e di poterne parlare“.

Vi ricordiamo che Batgirl, il film di Adil El Arbi e Bilall Fallah, è stato cestinato dalla Warner Bros. per motivi fiscali, rinunciando sia alla distribuzione al cinema che su HBO Max.

