Ben Affleck e Matt Damon hanno collaborato più volte nel corso degli anni, fin dai tempi di Will Hunting, ma è stato con Air, uscito nelle sale lo scorso aprile, che per la prima volta il primo ha diretto il secondo. Nella pellicola, ora disponibile su Prime Video, i due interpretano due dirigenti della Nike che cercano di far crescere l’azienda creando una partnership con l’emergente stella del basket Michael Jordan. In una chiacchierata con Michael B. Jordan per la serie di video Directors on Directors di Variety, Affleck ha raccontato come ha provato all’idea di sedersi dietro la macchina da presa e vedere davanti il suo collega e grande amico. Ecco le sue parole:

Nel corso della nostra amicizia, abbiamo scritto insieme, abbiamo recitato insieme – è davvero molto confortevole e facile. Mi sono reso conto che io ho [diretto] questi film e lui non ha visto quella parte di me. Prima di girare, pensavo: “Matt ha lavorato con Spielberg, Scorsese e i fratelli Coen”. Quindi ora, nella sua mente, mi metterà a confronto con queste altre esperienze. Ricordo che il direttore della fotografia, Bob Richardson, è venuto da me dopo il terzo o quarto giorno [di riprese]. Mi dice: “Credo che ora Matt si fidi di te”. E io: “Lo penso anch’io”. Ho sentito una sorta di rispetto professionale che ha significato molto per me.

Potete vedere il video completo qui sotto:

Trovare tutte le informazioni su Air nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

FONTE: YT

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate