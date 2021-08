Le voci che circolavano da tempo e che vi abbiamo riportato giusto stamattina erano vere: Riri Williams, ovvero Ironheart, entrerà nell’Universo Cinematografico Marvel facendo il suo debutto in, le cui riprese si sono svolte finora in Georgia e ora si stanno spostando per alcune scene in location a Worcester e a Boston, in particolare al MIT, il Massachusetts Institute of Technology.

Kevin Feige ha infatti confermato a ComicBook che l’attrice Dominique Thorn, che interpreterà Riri Williams nella serie tv Ironheart in arrivo su Disney+, avrà la sua prima apparizione nel blockbuster che uscirà al cinema l’anno prossimo:

Stiamo girando Black Panther: Wakanda Forever, proprio in questo momento, e in questo film incontrerete per la prima volta il personaggio di Riri Williams. Ha iniziato le riprese penso proprio questa settimana, prima di dedicarsi alla serie Ironheart.

Riri Williams è una geniale inventrice e creatrice di armature straordinarie. Il personaggio è stato introdotto per la prima volta nei fumetti Marvel nel 2016, come creazione dello scrittore Brian Michael Bendis e dell’artista Mike Deodato. Nei fumetti, è una studentessa del MIT di 15 anni che esegue un reverse engineering dell’armatura di Iron Man per creare un’armatura tutta sua. Iron Man, alias Tony Stark, alla fine se ne accorge e le dà il proprio sostegno nel perseguire la vita di un supereroe.

Black Panther: Wakanda Forever uscirà l’8 luglio 2022. Diretto da Ryan Coogler, verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne. Il film non continuerà a raccontare la storia di T’Challa, ma la produzione “onorerà l’eredità di Chadwick Boseman” scegliendo di non affidare il ruolo ad un altro attore. Kevin Feige ha spiegato, infatti, che il sequel “continuerà a esplorare il mondo incredibile di Wakanda e tutti i personaggi diversificati e ricchi presentati nel primo film“.

