Nelle ultime ore ha destato scalpore la notizia cheha intentato una causa contro la Disney dopo che quest’ultima ha deciso di lanciarein contemporanea al cinema e in streaming, cosa che avrebbe danneggiato l’attrice facendole perderle i compensi legati alla performance al botteghino del blockbuster.

Ora la Disney ha rilasciato una dichiarazione attraverso un portavoce, che vi riportiamo:

Nella causa, i legali di Scarlett Johansson sottolineavano:

Perché mai la Disney ha rinunciato a centinaia di milioni di dollari in incassi cinematografici facendo uscire il film in un momento storico nel quale il mercato cinematografico era “debole” anziché attendere qualche altro mese perché si risanasse? In base a quanto riteniamo e a quanto abbiamo sentito, la decisione è stata presa almeno in parte perché la Disney ha visto l’opportunità di promuovere la propria piattaforma streaming proprietaria, utilizzando il film e l’immagine di Ms. Johansson, attraendo nuovi abbonati paganti, convincendo gli iscritti a rimanere, e promuovendo la piattaforma come un servizio da avere a tutti i costi in un contesto sempre più competitivo. […] Le azioni della Disney non solo hanno aumentato il valore di Disney+, ma hanno anche risparmiato intenzionalmente alla Marvel (e quindi a se stessa) di pagare ciò che la Marvel stessa aveva definito “grandi bonus basati sul box-office” a Ms. Johansson. […] Disney e Marvel hanno in gran parte ignorato le richieste di Ms. Johansson, sostanzialmente forzandola a intentare questa causa.