Lo scorso giugno, vi riportavamo come Apple abbia acquistato il film sulla Formula 1 che vedrà come protagonista Brad Pitt e sarà diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick. Nella pellicola, l’attore interpreterà un pilota che torna in gioco per fare da mentore a un giovane ricco di speranze e desideroso di gloria. Durante un panel al recente F1 Accelerate Summit a Miami, il moderatore Will Buxton ha rivelato che il regista e il produttore Jerry Bruckheimer stanno “creando un 11° team [quelli in gara nella Formula 1 2023 sono dieci, ndr.] che riprenda in pista e gli eventi da Silverstone fino alla fine dell’anno“. Silverstone è il circuito dove si svolge il Gran Premio di Gran Bretagna, quest’anno previsto il 9 luglio.

Buxton ha dichiarato inoltre che il team ha creato “la più piccola camera mobile 6k mai progettata per portare lo spettatore nell’abitacolo“, dove gli attori guideranno effettivamente le auto da corsa. “Proprio così. Brad Pitt alla guida di un’auto di F1 da Silverstone in poi“, ha specificato. In precedenza, era stato lo stesso Kosinski a promettere che il film proporrà un’esperienza simile a quella di Top Gun: Maverick (qui le sue parole). Secondo quanto riporta però Variety, la star non gareggerà contro altri piloti in pista e l’auto da corsa che guiderà sarà probabilmente una versione modificata di una vettura della junior F2 o F3.

Vi ricordiamo che la pellicola segnerà una “rimpatriata” per il regista visto che tornerà a collaborare con lo sceneggiatore Ehren Kruger e i produttori di Top Gun: Maverick Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films. Pitt e Kosinski avevano già provato a realizzare un film sulle auto da corsa intitolato Go Like Hell, in cui l’attore avrebbe interpretato Carroll Shelby. La storia di Shelby è stata poi raccontata in Le Mans ’66 – La grande sfida, con Matt Damon nei panni Shelby e Christian Bale in quelli di Ken Miles.

Cosa ne pensate di Brad Pitt nel film sulla Formula 1? Lasciate un commento!

FONTE: Variety

