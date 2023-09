Questo febbraio, l’ex moglie di Bruce Willis, Demi Moore, ha scritto un messaggio di ringraziamento rivolto ai fan dell’attore ringraziandoli e ringraziandole per tutto il supporto e la vicinanza, svelando anche che la star è affetta da demenza frontotemporale, una diagnosi che, purtroppo, appariva scontata già quando era stato reso noto il suo ritiro dalle scene a causa dell’afasia.

Ospite di Today in occasione della settimana sulla consapevolezza sulla demenza frontotemporale, la moglie di Bruce Willis, Emma Heming, ha aggiornato sulle sue condizioni di salute e su quello che la sua famiglia sta attraversando:

Quello che sto imparando è che la demenza è difficile. È difficile per la persona a cui è stata diagnosticata. È difficile anche per la famiglia. E questo vale anche per Bruce, per me, per le nostre ragazze. Quando dicono che questa è una malattia che coinvolge tutta la famiglia, è davvero così.