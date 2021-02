Il profilo Twitter ufficiale di Apple TV+ ha condiviso online una nuova clip tratta day, il film dei fratelli Russo con, in cui possiamo vedere in scena l’attore inglese insieme a Ciara Bravo.

Per la star di Spider-Man, si tratta di una performance profondamente differente da quella dell’Universo Cinematografico della Marvel: Cherry è difatti basato sul libro semi-autobiografico scritto dal veterano della US Army Nico Walker in cui viene testimoniata la sua esperienza bellica in Iraq, il ritorno in patria e la successiva dipendenza dalla droga sviluppata come conseguenza del disturbo da stress post-traumatico (DPTS).

In questo assaggio del film, vediamo il personaggio di Tom Holland che si approccia con quello di Ciara Bravo in una maniera alquanto curiosa, tanto che la ragazza lo prende in giro dandogli del “losco”.

Potete ammirare la clip direttamente a seguire.

Enjoy it while it lasts. Find out where the walk takes @TomHolland1996 and @ciarabravo in #Cherry. In theaters on February 26 and on Apple TV+ March 12. https://t.co/GpAvcv1B41 pic.twitter.com/bYfUPfxAxq — Apple TV (@AppleTV) February 11, 2021

L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche

Cherry è il primo film dei fratelli Russo (di nuovo con Tom Holland) dopo Avengers: Endgame. La sceneggiatrice Jessica Goldberg (The Path) ha scritto il film assieme a Angela Otstot (The Shield).

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

Attualmente, l’attore è impegnato sul set di Spider-Man 3 le cui riprese sono partite subito dopo la fine di quelle di Uncharted.

Quanto attendete l’uscita di Cherry, la pellicola dei fratelli Russo interpretata da Tom Holland? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti in calce a questa notizia.