Dal profilo di GQ dedicato a Chris Hemsworth in cui la star australiana del Marvel Cinematic Universe ha parlato della sua esperienza in Furiosa di George Miller e ha fatto mea culpa per la deriva troppo ironicamente sciocca di Thor: Love and Thunder (ECCO TUTTI I DETTAGLI) arrivano anche le sue considerazione in materia alla sua “vendibilità” di attore con registi leggendari quali Quentin Tarantino o Martin Scorsese.

I due, come noto, non sono dei grandissimi estimatori dei cinecomic anche se il primo, contrariamente al secondo, aveva recuperato tutte le pellicole del franchise in vista dell’arrivo nei cinema, nel 2019, di Avengers: Endgame.

Proprio per questo, Chris Hemsworth è convinto di avere uno scarso appeal per filmmaker come questi:

È molto deprimente quando sento cose del genere. Se ne vanno così due dei miei eroi con cui non lavorerò. Immagino che non siano miei fan. Sono grato di aver fatto parte di qualcosa che ha contribuito a far sì che le persone accorressero numerose nelle sale cinematografiche. Ora, se quei film sono stati a discapito di altri film, non lo so. Non mi piace quando iniziamo a criticarci a vicenda quando c’è già tanta fragilità nel settore e in questo ambito artistico.

Poi puntualizza:

Dico questo non tanto ai registi che hanno fatto quei commenti, che sono comunque tutti ancora i miei eroi, e in un battito di ciglia sarei pronto a lavorare con ognuno di loro. Ma lo dico più riguardo all’opinione generale su quel tema. Non penso che nessuno di noi abbia la risposta, ma la stiamo cercando.

In passato Quentin Tarantino ha avuto modo di criticare la Marvelizzazione di Hollywood affermando che, secondo lui, quelle della Casa delle Idee non siano delle vere star. Probabilmente è anche a causa di queste pellicole che quella che stiamo vivendo sia la peggiore era cinematografica di sempre. Va però detto che il regista e sceneggiatore aveva ammesso tempo fa che il suo film Marvel preferito era Thor: Ragnarok, interpretato proprio da Chris Hemsworth.

Martin Scorsese, dal canto suo, aveva avuto modo di esprimere tutta la sua avversione verso il genere durante la promozione stampa di The Irishman. Trovate maggiori dettagli qua e qua.

