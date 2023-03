Chris Pine ammette “Sembrava davvero che Harry Styles mi avesse sputato addosso ma non è andata così”

Forse ricorderete che, durante lo scorso Festival di Venezia, più che dei film si è parlato a lungo del presunto sputo di Harry Styles a Chris Pine durante la proiezione di Don’t worry darling, la pellicola diretta da Olivia Wilde che ha regalato anche una ricchissima aneddotica di screzi fra il cast, specie fra la stessa Wilde e Florence Pugh.

Secondo le indiscrezioni del tempo, si sarebbero creati due veri e propri fronti contrapposti che vedevano, da un lato, Olivia Wilde e Harry Styles (che in quei giorni si frequentavano anche fuori dal set) e, dall’altro, Florence Pugh, Chris Pine e altri esponenti del team di attori.

Dopo la diffusione di un video in cui i fan si dicevano convinti del fatto che il cantante avesse sputato addosso al collega (ECCO TUTTI I DETTAGLI), gli stessi agenti di Chris Pine si videro costretti a smentire l’accaduto.

Ora, con l’approssimarsi dell’uscita nei cinema di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, Chris Pine è intervenuto sullo sputogate smentendo definitivamente l’incidente:

Harry non mi ha sputato addosso. Harry è un ragazzo molto gentile. Ero sull’aereo, stavamo tornando a casa da Venezia e ce la stavamo spassando poi, a un certo punto, mi sveglia la mio publicist per dirmi che dovevamo elaborare una dichiarazione ufficiale sull’accaduto. Mi ha fatto vedere il video e sembrava davvero che Harry Styles mi avesse sputato addosso ma non è andata così.

Poi aggiunge:

Credo che Harry si sia piegato verso di me per dire “Sono solo parole, no?”. Facevamo questa piccola battuta, eravamo tutti jet-laggati, cercavamo di rispondere alle domande e a volte partecipi a questi incontri stampa dove il cervello ti va in tilt per la stanchezza e cominci a farneticare e per questo ci dicevamo “Sono solo parole”.