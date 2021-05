ha già parlato più volte nel corso degli ultimi giorni del suo addio a Drax con, prossimamente in fase di riprese.

“Sarà la sua ultima apparizione” ha confermato durante un’intervista con Ellen. L’attore ha spiegato che non si aspettava tutto il clamore arrivato nelle ultime settimane sul suo addio al personaggio:

Lavoriamo per trilogie e James Gunn ha già annunciato che questo sarà il suo ultimo film, perciò quando James avrà chiuso, lo stesso varrà per me. E poi avrò 54 anni quando uscirà Guardiani 3, e le scene a petto nudo cominciano a pesare sempre di più. Il viaggio sta per chiudersi e sono pronto a farmi da parte.

Rivedremo Dave Bautista nei panni di Drax per l’ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Vi ricordiamo che durante l’Investor Day della Disney (ECCO TUTTI I DETTAGLI), la divisione cinematografica della Casa delle Idee ha annunciato i vari progetti in cantiere fra cinema e TV. In tema Guardiani della Galassia è stato spiegato che, durante le riprese del terzo film, verrà girato anche uno Speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn, che verrà proposto su Disney+ a Natale 2022, ovvero poco prima dell’uscita del film al cinema, prevista per il 5 maggio 2023.

