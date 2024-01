Poche ore dopo l’annuncio delle nomination ai SAG Awards, sono state annunciate le nomination ai DGA Awards, i premi del sindacato dei registi (Directors Guild of America).

I DGA, i SAG, i WGA e i PGA sono i quattro premi delle guild più importanti che fungono da principale indicatore sull’orientamento dell’Academy. I DGA spesso riflettono in maniera precisa sia i nominati alla categoria corrispondente agli Oscar che il relativo vincitore. Dal 1950, sono otto le volte in cui il vincitore del DGA Award non ha ottenuto l’Oscar come miglior regista (l’ultima volta nel 2020, quando Sam Mendes ottenne il DGA ma l’Oscar andò a Bong Joon-Ho). L’anno scorso, il DGA è andato ai registi di Everything Everywhere All At Once, che poi hanno vinto l’Oscar. Dei cinque nominati, quattro furono poi candidati all’Oscar (Kosinski fu sostituito da Ostlund).

La 76 esima cerimonia dei DGA si terrà il 10 febbraio.

A dominare le nomination di quest’anno sono Greta Gerwig per Barbie, Christopher Nolan per Oppenheimer, Yorgos Lanthimos per Povere creature!, Alexander Payne per The Holdovers – Lezioni di vita, e Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon. Registi quotati per la nomination come Jonathan Glazer (La zona d’interesse) o Bradley Cooper (Maestro).

Celine Song (Past Lives) ha invece ottenuto la nomination come migliore regista esordiente, assieme a Cord Jefferson (American Fiction), Manuella Martelli (Chile ’76), Noora Niasari (Shayda), A.V. Rockwell (A Thousand and One).

Sul fronte delle serie drammatiche, Succession ottiene la bellezza di quattro candidature, mentre la quinta è andata a The Last of Us.

MIGLIOR REGIA IN UN FILM

GRETA GERWIG

“Barbie”

(Warner Bros. Pictures)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Michael Sharp

First Assistant Director: Josh Robertson

Second Assistant Directors: David Keadell, Matthew Milan (Los Angeles Unit)

YORGOS LANTHIMOS

“Poor Things”

(Searchlight Pictures)

CHRISTOPHER NOLAN

“Oppenheimer”

(Universal Pictures)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Thomas Hayslip, Nathan Kelly, Rafael Lima (New Jersey / New York Unit)

First Assistant Director: Nilo Otero

Second Assistant Director: Andrew Stahl

Second Second Assistant Director: Jesse Carmona

Additional Second Assistant Directors: Dixon McPhillips, Richard Molloy (New Jersey / New York Unit), AJ Jackson (New Jersey / New York Unit)

Location Manager: Patty Carey Perazzo (New Jersey / New York Unit)

ALEXANDER PAYNE

“The Holdovers”

(Focus Features)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Chris Stinson

First Assistant Director: Rod Smith

Second Assistant Director: John Nasraway

Second Second Assistant Director: Tim LaDue

MARTIN SCORSESE

“Killers of the Flower Moon”

(Apple Original Films / Paramount Pictures)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Daniel Lupi, Shea Kammer

First Assistant Director: Adam Somner

Second Assistant Director: Jeremy Marks

Second Second Assistant Director: Dominic Pacitti

Additional Second Assistant Director: Nuekellar Hardy

MIGLIOR REGIA ESORDIENTE IN UN FILM

CORD JEFFERSON

“American Fiction”

(Orion Pictures / Amazon MGM Studios)

MANUELA MARTELLI

“Chile ‘76”

(Kino Lober)

NOORA NIASARI

“Shayda”

(Sony Pictures Classics / ORIGMA 45)

A.V. ROCKWELL

“A Thousand and One”

(Focus Features)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Jamin O’Brien

First Assistant Director: Daniel Lugo

Second Assistant Director: Teena Marie Delerme-Lugo

Assistant Unit Production Manager: Rob York

Second Second Assistant Director: Donté Bouyer

Additional Second Assistant Director: T.J. Hallett

Location Manager: Joanna Lu

CELINE SONG

“Past Lives”

(A24)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Kerry Johnson

First Assistant Director: Ben Kahn

Second Assistant Director: Geraldine Schubert

Second Second Assistant Director: Dan Levy

Location Manager: Joseph Mullaney

MIGLIOR REGIA IN UNA SERIE DRAMMATICA

PETER HOAR

The Last Of Us, “Long, Long Time” (HBO | Max)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Cecil O’Connor

First Assistant Director: Bethan Mowat

BECKY MARTIN

Succession, “Rehearsal” (HBO | Max)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Hilary Kehoe, Gabrielle Mahon

First Assistant Director: John Silvestri

Second Assistant Director: Nicholas Notte

Second Second Assistant Director: Jimmy Rosario

Location Manager: Paul Eskenazi

MARK MYLOD

Succession, “Connor’s Wedding” (HBO | Max)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Hilary Kehoe, Gabrielle Mahon

First Assistant Director: Christo Morse

Second Assistant Directors: Sahar Shmolevitz, Justin Bischoff

Second Second Assistant Director: Jimmy Rosario

Additional Second Assistant Directors: Cris Iannucci, Norman Franklin, Kyle Burstein

Location Manager: Paul Eskenazi

ANDRIJ PAREKH

Succession, “America Decides” (HBO | Max)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Hilary Kehoe, Gabrielle Mahon

First Assistant Director: John Silvestri

Second Assistant Director: Nicholas Notte

Second Second Assistant Director: Jimmy Rosario

Location Manager: Paul Eskenazi

ROBERT PULCINI & SHARI SPRINGER BERMAN

Succession, “Tailgate Party” (HBO | Max)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Hilary Kehoe, Gabrielle Mahon

First Assistant Director: Michelle Flevotomas

Second Assistant Director: Sahar Shmolevitz

Second Second Assistant Director: Jimmy Rosario

Additional Second Assistant Directors: Isabel Sofia Cervantes, Nicole Kay Payson

Location Manager: Paul Eskenazi

MIGLIOR REGIA IN UNA COMMEDIA

ERICA DUNTON

Ted Lasso, “La Locker Room Aux Folles” (Apple TV+)

BILL HADER

Barry, “Wow” (HBO | Max)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Aida Rodgers

First Assistant Director: Gavin Kleintop

Second Assistant Director: Erin Stern Linares

Second Second Assistant Directors: Yarden Levo, George Williams

DECLAN LOWNEY

Ted Lasso, “So Long, Farewell” (Apple TV+)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Mike Livanos (U.S. Unit)

First Assistant Director: Jason Z. Kemp (U.S. Unit)

Second Assistant Director: Christopher Cook (U.S. Unit)

CHRISTOPHER STORER

The Bear, “Fishes” (FX)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Tyson Bidner, Carrie Holt De Lama

First Assistant Directors: Duccio Fabbri, Pablo Gambetta

Second Assistant Director: Larissa Malarek

Second Second Assistant Directors: Olivia Dame, Hiro Taniguchi

Location Manager: Maria C. Roxas

RAMY YOUSSEF

The Bear, “Honeydew” (FX)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Tyson Bidner, Carrie Holt De Lama

First Assistant Directors: Kit Bland, Pablo Gambetta

Second Assistant Director: Larissa Malarek

Second Second Assistant Directors: Olivia Dame, Hiro Taniguchi

Location Manager: Maria C. Roxas

MIGLIOR REGIA IN UNA MINISERIE O FILM TV

SHAWN LEVY

All The Light We Cannot See (Netflix)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Scott Elias

First Assistant Director: Josh Mclaglen

Second Assistant Director: Simeon Jones

TARA MIELE

Lessons In Chemistry, “Introduction To Chemistry” (Apple TV+)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Chris Hayden

First Assistant Director: Katie Carroll

Second Assistant Director: Alexis Olsen Colwell

MILLICENT SHELTON

Lessons In Chemistry, “Poirot” (Apple TV+)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Chris Hayden

First Assistant Director: Kristofer Kolpek

Second Assistant Director: Deborah Chung

SARAH ADINA SMITH

Lessons In Chemistry, “Her And Him” (Apple TV+)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Steven Brown

First Assistant Director: Kristofer Kolpek

Second Assistant Director: Deborah Chung

NZINGHA STEWART

Daisy Jones & The Six, “Track 10: Rock ‘N’ Roll Suicide” (Amazon)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Michael Nelson

First Assistant Director: Anna Notarides

Second Assistant Director: Samantha Hollingsworth

Second Second Assistant Directors : Tarin Squillante, Jeff Tavani, Alex Lee Bonner, Matthew Kramer

Location Manager: Batou Chandler

