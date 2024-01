Ci siamo, oggi ha inizio ufficialmente la corsa agli Oscar 2024: domani 11 gennaio si apriranno le votazioni per le nomination alla 95 esima edizione degli Academy Awards, che dureranno fino al 16 gennaio. Una stagione dei premi compressa (a causa degli scioperi dell’anno scorso la promozione è partita realmente solo nel mese di dicembre) ha dato molto slancio ai recenti Golden Globe, che gli studios hanno sfruttato il più possibile per dare visibilità ai propri film. Ma è oggi che inizia la corsa vera e propria, con l’annuncio delle nomination ai 30 esimi SAG Awards, i premi del sindacato degli attori (la Screen Actors Guild), una categoria che rappresenta una porzione molto ampia dei membri dell’Academy e i cui gusti, quindi, rifletteranno senza dubbio le nomination e i vincitori.

Dopo i premi della critica, attraverso i quali alcuni film possono ottenere una certa visibilità, i premi di categoria iniziano a riflettere il sentimento generale di Hollywood verso certi titoli. Molti dei selezionatori dell’associazione SAG/AFTRA, quasi tutti attori, fanno infatti parte dell’Academy.

Dal 1995 al 1998 i SAG Awards vennero trasmessi dalla NBC, dal 1998 al 2022 da TNT e TBS. L’anno scorso sono stati trasmessi sul canale YouTube di Netflix, mentre da quest’anno verranno trasmessi per la prima volta in streaming globale proprio su Netflix, il 25 febbraio alle 2 del mattino ora italiana.

Numerose le conferme nelle nomination ai SAG Awards di quest’anno: molto forti film come Oppenheimer, Killers of the Flower Moon e Barbie. La presenza di American Fiction sia come miglior cast d’insieme che come miglior attore e miglior attore non protagonista mostra la forza, ancora una volta, del premio del pubblico del Toronto Film Festival. Importante anche la conferma di un musical come Il colore viola nella cinquina del miglior cast d’insieme, che di solito è la premessa per la nomination all’Oscar come miglior film.

Tra le delusioni non possiamo non citare l’assenza di Charles Melton (May December) e Dominic Sessa (The Holdovers – Lezioni di vita) come migliori attori non protagonisti, e di Barry Keoghan (Saltburn) e Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon) come migliori attori protagonisti: per tutti loro i prossimi giorni di campagna Oscar saranno fondamentali per riuscire a spuntarla alle nomination. La corsa di Povere Creature sembra ridursi a migliore attrice e miglior attore non protagonista, ma l’assenza del film dalla cinquina non dovrebbe riflettere una difficoltà nella corsa alla nomination all’Oscar come miglior film.

Tra le sorprese in positivo, le due nomination per Nyad, assolutamente non scontate.

Non solo SAG Awards, comunque, perché in questi giorni sono state annunciate anche le nomination ad altri premi di categoria indicatori delle relative categorie degli Oscar. Aggiorniamo la lista qui sotto.

SAG Awards 2024: le nomination

FILM

Miglior cast d’insieme

American Fiction

Barbie

Il colore viola

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Migliore attrice protagonista

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Carey Mulligan (Maestro)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Povere creature)

Miglior attore protagonista

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Migliore attrice non protagonista

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (Il colore viola)

Penélope Cruz (Ferrari)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers – Lezioni di vita)

Miglior attore non protagonista

Sterling K. Brown (American Fiction)

Willem Dafoe (Povere creature)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Miglior cast di stunt

Barbie

Guardiani della Galassia Vol. 3

Indiana Jones e il quadrante del destino

John Wick 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1

SERIE TV

Miglior cast d’insieme in una serie tv drammatica

The Crown

The Gilded Age

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Migliore attrice in una serie drammatica

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Matthew MacFadyen (Succession)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Miglior cast d’insieme in una commedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Migliore attrice in una commedia

Alex Borstein (La fantastica signora Maisel)

Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Ayo Edebiri (The Bear)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Miglior attore in una commedia

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Bill Hader (Barry)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Miglior attore in una miniserie o film tv

Matt Bomer (Compagni di viaggio)

Jon Hamm (Fargo)

David Oyelowo (Lawmen: Bass Reeves)

Tony Shalhoub (Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie)

Steven Yeun (Beef – Lo scontro)

Migliore attrice in una miniserie o film tv

Uzo Aduba (Painkiller)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Brie Larson (Lezioni di chimica)

Bel Powley (A Small Light)

Ali Wong (Beef – Lo scontro)

Miglior cast di stunt in una serie

Ahsoka

Berry

Beef

The Last of Us

The Mandalorian

ASC Awards 2024: le nomination

Le nomination dei premi della American Society of Cinematographers, che riunisce i direttori della fotografia, verranno annunciate l’11 gennaio. La 74 esima cerimonia di premiazione si terrà il 3 marzo. L’anno scorso Mandy Walker vinse il premio più importante per Elvis, mentre James Friend ricevette l’Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale: i vincitori hanno coinciso 17 volte su 37 edizioni.

Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards 2024: le nomination

Annunciate anche le nomination del sindacato dei make-up artist e parrucchieri, che compie undici anni.

La cerimonia di premiazione si terrà il 18 febbraio.

FILM

Miglior trucco contemporaneo

“Candy Cane Lane,” Tym Shutchai Buacharern, Michele Lewis, Jennifer Zide-Essex, Yvettra Grantham

“Guardians of the Galaxy Vol. 3,” Jane Galli, Personal

“The Haunted Mansion,” Kimberly Jones, Dionne Wynn, Bridgit Crider, Carla VanNessa Wallace

“NYAD,” Felicity Bowring, Ann Maree Hurley, Julie Hewett, Mahar Lessner

“Saltburn,” Siân Miller, Laura Allen

Miglior trucco d’epoca o di creazione di un personaggio

“Barbie,” Ivana Primorac, Victoria Down, Maha Mimo,

“Guardians of the Galaxy Vol 3,” Alexei Dmitriew, Nicole Sortillon, Amos Samantha Ward, LuAndra Whitehurs

“Maestro,” Siann Grigg, Jackie Risotto, Elisa Tallerico, Nicky Pattison-Illum

“Oppenheimer,” Luisa Abel, Jason Hamer, Kerrin Jackson, Jamie Loree Hess

“Poor Things,” Nadia Stacey

Migliori effetti speciali di make-up

“Golda,” Karen Thomas, Eva Susanna Johnson Theodosiou

“Guardians of the Galaxy Vol. 3,” Alexei Dmitriew, Lindsay MacGowen, Shane Mahan, Scott Stoddard

“Maestro,” Kazu Hiro, Sian Grigg, Duncan Jarman, Mike Mekash

“Poor Things,” Nadia Stacey, Mark Coulier

“Rebel Moon: Part One – A Child of Fire,” Ozzy Alvarez, Justin Raleigh, Kelsey Berk, Jonathan Shroyer

Miglior parrucco contemporaneo

“Candy Cane Lane,” Yvette Shelton, Shian Banks, Stacey Morris, Maisha Oliver

“Joyride,” Jeannie Chow, Kim Lee

“NYAD,” Daniel Curet, Vanessa Columbo, Enzo Angileri, Darlene Brumfeld

“Pain Hustlers,” Michelle Johnson, Dennis Bailey

“Saltburn,” Siân Miller, Laura Allen

Miglior parrucco d’epoca o di creazione di un personaggio

“Barbie,” Ivana Primorac, Marie Larkin, Clare Corsick

“Chevalier,” Roo Maurice, Francesco Pegoretti

“The Color Purple,” Lawrence Davis, Andrea Mona Bowman, Tym Wallace

“Guardians of The Galaxy Vol. 3,” Cassandra Lyn Russek, Stephanie Fenner, Peter Tothpal, Connie Criswell

“Maestro,” Kay Georgiou, Lori McCoy-Bell, Jameson Eaton, Amanda Duffy-Evans

SERIE TV

Miglior trucco contemporaneo

Abbot Elementary

Alisha L. Baijounas, Emilia Werynska, Jenn Bennett, Constance Foe

Alisha L. Baijounas, Emilia Werynska, Jenn Bennett, Constance Foe The Bear

Ignacia Soto-Aguilar, Nicole Rogers

Ignacia Soto-Aguilar, Nicole Rogers The Idol

Kirsten Sage Coleman, Mandy Artusato, Jessie Bishop, Erin Blinn

Kirsten Sage Coleman, Mandy Artusato, Jessie Bishop, Erin Blinn The Last of Us

Connie Parker, Joanna Mireau, Joanne Preece, Danielle Hanson

Connie Parker, Joanna Mireau, Joanne Preece, Danielle Hanson Poker Face

Amy L. Forsythe, Heidi Pakdel-Payan, Rebecca Levine, Shannon Dollison

Miglior trucco d’epoca o di creazione di un personaggio

Ahsoka

Alexei Dmitriew, Cristina Waltz, Alex Perrone, Cale Thomas

Alexei Dmitriew, Cristina Waltz, Alex Perrone, Cale Thomas The Crown

Cate Hall, Emilie Yong-Mills, Debbie Ormrod, Stacey Holman

Cate Hall, Emilie Yong-Mills, Debbie Ormrod, Stacey Holman Daisy Jones & The Six

Rebecca Wachtel, RJ McCasland, Sherri Simmons, Michele Tyminski Schoenbach

Rebecca Wachtel, RJ McCasland, Sherri Simmons, Michele Tyminski Schoenbach Lessons in Chemistry

Miho Suzuki Herpich, Martina Kohl

Miho Suzuki Herpich, Martina Kohl The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Regan, Joseph A. Campayno, Claus Lulla, Michael Laudati

Migliori effetti speciali di makeup

Ahsoka

Alexei Dmitriew, Cristina Waltz, Ana Gabriela Quinonez, Ian Goodwin

Alexei Dmitriew, Cristina Waltz, Ana Gabriela Quinonez, Ian Goodwin The Fall of the House of Usher

Ozzy Alvarez, Justin Raleigh, Kelsey Berk, Harlow MacFarlane

Ozzy Alvarez, Justin Raleigh, Kelsey Berk, Harlow MacFarlane The Last of Us

Barrie Gower, Paul Spateri, Sarah Gower, Paula Eden

Barrie Gower, Paul Spateri, Sarah Gower, Paula Eden The Marvelous Mrs. Maisel

Mike Marino, Richard Redlefsen, Kevin Kirkpatrick

Mike Marino, Richard Redlefsen, Kevin Kirkpatrick Star Trek: Picard

James MacKinnon, Hugo Villasenor, Bianca Appice, Vincent VanDyke

James MacKinnon, Hugo Villasenor, Bianca Appice, Vincent VanDyke The Witcher

Mark Coulier, Deb Watson, Stephen Murphy, Josh Weston

Miglior parrucco contemporaneo

The Bear

Ally Vickers, Angela Brasington, Melanie Shaw

Ally Vickers, Angela Brasington, Melanie Shaw The Idol

Christopher Fulton, Gloria Conrad, Kamaura Eley, Kya Bilal

Christopher Fulton, Gloria Conrad, Kamaura Eley, Kya Bilal The Morning Show

Nicole Venables, Jennifer Petrovich, Janine Thompson, Lona Vigi

Nicole Venables, Jennifer Petrovich, Janine Thompson, Lona Vigi Ted Lasso

Nicola Austin

Nicola Austin You People

Tinisha Boyd, Alyson Black-Barrie, Lisa Buford, Tracey Macky

Miglior parrucco d’epoca o di creazione di un personaggio

The Crown

Cate Hall, Emilie Yong- Mills, Francesca Hissey, Oonagh Bagley

Cate Hall, Emilie Yong- Mills, Francesca Hissey, Oonagh Bagley The Gilded Age

Sean Flanigan, Christine Fennell-Harlan, Jonathan Sharpless, Aaron Kinchen

Sean Flanigan, Christine Fennell-Harlan, Jonathan Sharpless, Aaron Kinchen Lessons in Chemistry

Teressa Hill, Carol Mitchell, Juan Nunez, Sharisse Fine

Teressa Hill, Carol Mitchell, Juan Nunez, Sharisse Fine The Marvelous Mrs. Maisel

Kimberley Spiteri, KeLeen Snowgren

Kimberley Spiteri, KeLeen Snowgren Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Nic Collins, Giorgio Galliero

CAS Awards 2024: le nomination

Sono state annunciate le nomination dei premi della Cinema Audio Society, il sindacato degli artisti del sonoro di Hollywood.

La 60 esima edizione dei CAS Awards si terrà il 2 marzo, un anno fa Top Gun: Maverick trionfò sulla strada dell’Oscar per il miglior suono.

FILM

Live action

Barbie

Ferrari

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Animazione

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Tartarughe Ninja – Caos Mutante

Il ragazzo e l’airone

Super Mario Bros. Il Film

Documentario

32 Sounds

American Symphony

Little Richard: I Am Everything

Still: A Michael J. Fox Movie

Taylor Swift: The Eras Tour

TELEVISIONE

Miniserie o film tv

Tutta la luce che non vediamo E4

Beef – Lo scontro E9

Black Mirror 6 E3

Daisy Jones & The Six E10

Weird: The Al Yankovic Story

Serie tv con episodi da un’ora

Succession 4 E3

Ted Lasso 3 E12

The Crown 5 E8

The Last of Us 1 E1

La fantastica signora Maisel 5 E6

Serie tv con episodi da mezz’ora

Barry S5:E8

Only Murders in the Building S3:E8

The Bear S2:E7

The Mandalorian S3:E8

What We Do In The Shadows S5:E5

ADG Awards 2024: le nomination

Annunciate anche le nomination alla 28 esima edizione dei premi della Art Directors Guild, il sindacato degli scenografi. I vincitori verranno annunciati il 10 febbraio.

Come sempre, è complicato definire questi premi come un “indicatore” del relativo Oscar per via della suddivisione in categorie, ma spesso l’Oscar alle migliori scenografie viene dato al vincitore nella categoria del miglior film ambientato nel passato.

FILM

Film ambientato nel passato

Asteroid City

Killers of the Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Film fantasy

Barbie

The Creator

Guardiani della Galassia Vol. 3

Povere creature!

Wonka

Film ambientato nel presente

Beau ha paura

John Wick: Chapter 4

The Killer

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Saltburn

Film d’animazione

Il ragazzo e l’airone

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Super Mario Bros. il film

Tartarughe Ninja: Caos Mutante

SERIE TV

Serie single camera con episodi di un’ora ambientata nel passato

The Crown: “Sleep Dearie Sleep”

The Gilded Age: “His Grace the Duke,” “Close Enough to Touch,” “Warning Shots”

The Great: “You the People,” “Fun,” “Peter and the Wolf”

The Marvelous Mrs. Maisel: “Susan”

Perry Mason: “Chapter Eleven”

Serie single camera con episodi di un’ora fantasy

For All Mankind: “The Bear Hug”

The Last of Us: “Infected”

Loki: “Ouroboros”

The Mandalorian: “Chapter 23: The Spies”

Silo: “Machines”

Serie single camera con episodi di un’ora ambientata nel presente

Fargo: “Trials and Tribulations”

The Morning Show: “The Kármán Line,” “Ghost in the Machine,” “Love Island”

Poker Face: “Escape From Shit Mountain”

Succession: “America Decides”

Yellowjackets: “Digestif”

Miniserie o film tv

All the Light We Cannot See

A Murder at the End of the World

Beef

Daisy Jones & The Six

Lessons in Chemistry

Serie single camera con episodi da mezz’ora

The Bear: “Omelette”

Only Murders in the Building: “Sitzprobe,” “Opening Night”

Our Flag Means Death: “Impossible Birds,” “Red Flags,” “Man on Fire”

Reservation Dogs: “Deer Lady”

What We Do in the Shadows: “A Weekend at Morrigan Manor”

Serie multicamera

Bob ❤️ Abishola: “Twerk O’ Clock”

Bunk’d: “The Glitching Hour”

The Conners: “Road Trip and Guilt Trip”

Frasier: “Moving In”

That 90’s Show: “Free Leia”

