Sono stati consegnati ieri notte a Los Angeles DGA Awards, i premi del sindacato dei registi (Directors Guild of America).

I DGA, i SAG, i WGA e i PGA sono i quattro premi delle guild più importanti che fungono da principale indicatore sull’orientamento dell’Academy. I DGA spesso riflettono in maniera precisa sia i nominati alla categoria corrispondente agli Oscar che il relativo vincitore. Dal 1950, sono otto le volte in cui il vincitore del DGA Award non ha ottenuto l’Oscar come miglior regista (l’ultima volta nel 2020, quando Sam Mendes ottenne il DGA ma l’Oscar andò a Bong Joon-Ho). L’anno scorso, il DGA è andato ai registi di Everything Everywhere All At Once, che poi hanno vinto l’Oscar. Dei cinque nominati, quattro furono poi candidati all’Oscar (Kosinski fu sostituito da Ostlund).

Quest’anno Christopher Nolan, che era favorito per il premio, ha portato a casa la statuetta, diventando ufficialmente frontrunner per l’Oscar al miglior regista. Che questo significhi automaticamente che Oppenheimer vincerà anche come miglior film è un po’ presto per scriverlo sulla pietra, perché manca ancora un mese, tuttavia il prestigio del DGA contribuirà alla campagna promozionale del film nelle prossime settimane.

Celine Song (Past Lives) ha vinto il DGA come migliore attrice esordiente, mentre Peter Hoar ha vinto il DGA per la miglior regia in una serie (The Last of Us) e Christopher Storer quello per la miglior regia in una comedy (The Bear). Sarah Adina Smith ha vinto il DGA per la miglior regia in una miniserie (Lezioni di chimica).

Ecco tutti i vincitori:

MIGLIOR REGIA IN UN FILM

CHRISTOPHER NOLAN

“Oppenheimer”

(Universal Pictures)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Thomas Hayslip, Nathan Kelly, Rafael Lima (New Jersey / New York Unit)

First Assistant Director: Nilo Otero

Second Assistant Director: Andrew Stahl

Second Second Assistant Director: Jesse Carmona

Additional Second Assistant Directors: Dixon McPhillips, Richard Molloy (New Jersey / New York Unit), AJ Jackson (New Jersey / New York Unit)

Location Manager: Patty Carey Perazzo (New Jersey / New York Unit)

MIGLIOR REGIA ESORDIENTE IN UN FILM

CELINE SONG

“Past Lives”

(A24)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Kerry Johnson

First Assistant Director: Ben Kahn

Second Assistant Director: Geraldine Schubert

Second Second Assistant Director: Dan Levy

Location Manager: Joseph Mullaney

MIGLIOR REGIA IN UNA SERIE DRAMMATICA

PETER HOAR

The Last Of Us, “Long, Long Time” (HBO | Max)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Cecil O’Connor

First Assistant Director: Bethan Mowat

MIGLIOR REGIA IN UNA SERIE COMMEDIA

CHRISTOPHER STORER

The Bear, “Fishes” (FX)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Tyson Bidner, Carrie Holt De Lama

First Assistant Directors: Duccio Fabbri, Pablo Gambetta

Second Assistant Director: Larissa Malarek

Second Second Assistant Directors: Olivia Dame, Hiro Taniguchi

Location Manager: Maria C. Roxas

MIGLIOR REGIA IN UNA MINISERIE O FILM TV

SARAH ADINA SMITH

Lessons In Chemistry, “Her And Him” (Apple TV+)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Steven Brown

First Assistant Director: Kristofer Kolpek

Second Assistant Director: Deborah Chung

Vi ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar andrà in onda nella notte del 10 marzo: potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo. Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

