Alla prima diSam Raimi e Danny Elfman hanno parlato del loro nuovo connubio artistico, come raccontato da Variety

“Il mondo che hanno creato sin da Spider-Man, che è l’ultima volta che abbiamo collaborato a un film Marvel insieme, è incredibile… guardate cosa è successo! È esploso! L’universo è diventato pazzesco” ha commentato Eflman.

Raimi, dal canto suo, ha raccontato di aver fatto lavorare il collega fino all’ultimo secondo:

Non finiva più di lavorare al film, continuavamo ad apportare cambiamenti su cambiamenti, riscritture su riscritture. E addirittura, mentre ero in fase di missaggio dopo che il suo lavoro era stato completato, nonostante [Danny] fosse in concerto in Europa ho dovuto chiedergli un favore: “Danny, ho bisogno di un altro brano! Il brano più difficile del film“. E lo ha fatto! È stato fantastico.