Doctor Strange 2: ecco Deadpool e Cable nel concept art di una scena mai girata!

Fin dall’arrivo dei primi materiali promozionali di Doctor Strange 2, il fandom ha iniziato a speculare in merito a una possibile apparizione di Deadpool nella pellicola di Sam Raimi, una comparsata che avrebbe sancito l’ingresso del Mercenario Chiacchierone nel Marvel Cinematic Universe. Forse ricorderete che dopo la diffusione del poster, svariati fan si dissero convinti di aver intravisto Deadpool nella grafica elaborata dal marketing dei Marvel Studios (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

A nulla valse la smentita fatta da Ryan Reynolds, che aveva letteralmente giurato di non essere nel film. In un contesto in cui gli studios sguazzano nella cultura dell’hype online, il film si era ritrovato ad avere un mucchio di pubblicità aggiuntiva del tutto a gratis con una pioggia di speculazioni su come, dove e perché avremmo visto, nel lungometraggio, Wade Wilson.

Ora però, con la complicità dell’arrivo su Disney Plus del nuovo capitolo di Marvel Studios Assembled – The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriva la conferma che, effettivamente, Deadpool – e anche Cable – avrebbero dovuto fare una comparsata nella pellicola in una scena che è stata poi eliminata.

I personaggi di Ryan Reynolds e Josh Brolin dovevano apparire ritratti in un cartellone che avremmo dovuto scorgere durante le peregrinazioni di Doctor Strange e America Chavez nei vari universi alternativi. Il billboard in questione citava quello realmente impiegato dalla fu 20Th Century Fox durante la promozione stampa di Deadpool 2 in cui il Mercenario Chiacchierone e Cable comparivano ritratti come nel celeberrimo affresco di Michelangelo La creazione di Adamo visibile presso la Cappella Sistina.

Qua sotto potete vedere un concept art della scena eliminata (via CB.com):

Questo il poster originale di Deadpool 2:

