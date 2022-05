Doctor Strange 2: lo sceneggiatore svela che all’inizio i piani per Scarlet Witch erano altri

Nel corso di una chiacchierata con Rolling Stone , lo sceneggiatore di– Michael Waldron – ha parlato della decisione di rendere Wanda Maximoff la cattiva a tutti gli effetti della storia.

È sempre stata una questione di quando farlo accadere. C’era una versione del film in cui Wanda era assieme ai protagonisti e che finiva con lei che diventata cattiva, rivelandosi così l’antagonista di un film successivo. In quel caso però avremmo avuto un passaggio dalla parte del male più superficiale, perché si sarebbe trattato di un film di Doctor Strange. Non sarebbe stata la protagonista e non sarebbe stata l’antagonista fin dall’inizio, avremmo avuto bisogno di un altro cattivo per la maggior parte del film.