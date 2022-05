Doctor Strange 2, lo sceneggiatore ammette di aver imparato tanto da Sam Raimi: “Straordinario”

Durante un’intervista con Comicbook , lo sceneggiatore di, Michael Waldron, ha parlato di Sam Raimi e della collaborazione con il noto regista.

Ecco le sue parole:

Non è stata una sorpresa, ma è stato un piacere lavorare con Sam, è stato straordinario. Sam è diventato uno dei miei più cari amici e un mio mentore. Ho imparato tantissimo di regia, ho imparato tante cose da lui durante questa esperienza. Per un film di queste proporzioni, così colossale, non sarebbe dovuto essere così divertente, ma invece lo è stato dall’inizio alla fine.