È uscito oggi su Prime Video Buon Natale da Candy Cane Lane, il primo vero e proprio film natalizio della carriera di Eddie Murphy (guarda il trailer), e così per promuoverne il lancio l’attore ha partecipato allo show di Jimmy Kimmel parlando di numerosi temi, inclusa il suo incredibile aspetto giovanile, che ha commentato così:

So di avere ancora l’aspetto di Axel Foley, ma non chiedetemi di fare cose che non chiedereste a Morgan Freeman di fare!

Parlando di film natalizi, Murphy ha elencato i suoi film preferiti da guardare durante le feste:

La vita è meravigliosa – di Frank Capra (“Lo guardavamo ogni anno quando ero piccolo”)

– di Frank Capra (“Lo guardavamo ogni anno quando ero piccolo”) Rudolph’s Shiny New Year – film d’animazione di Rankin/Bass

– film d’animazione di Rankin/Bass Il Grinch (“Ora guardo quello di Jim Carrey ogni anno”)

(“Ora guardo quello di Jim Carrey ogni anno”) Elf

L’attore ha aggiunto, ovviamente, di sperare che Buon Natale da Candy Cane Lane diventi uno di quei film che tutti rivedono ogni Natale. Murphy non sa che in Italia c’è un suo film che è un vero e proprio sinonimo del Natale, e cioè Una poltrona per due:

Nell’intervista, che potete vedere qui sotto, Eddie Murphy parla anche di Beverly Hills Cop 4, di un’iconica foto degli anni ottanta e di una scommessa da centomila dollari fatta con Richard Pryor.

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate