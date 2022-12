Elemental: il regista spiega perché il film non ripeterà il flop al box-office di Strange World

Elemental, nuovo film Pixar (GUARDA IL TEASER TRAILER), arriverà nelle sale il prossimo giugno e sarà un importante banco di prova per la Disney, che sta facendo i conti con il flop al botteghino di Lighyear (LEGGI LA RECENSIONE) e soprattutto di Strange World (LEGGI LA RECENSIONE). Quest’ultimo, uscito a fine novembre, è costato infatti 180 milioni ma ne ha raccolti, al momento, poco più di 40 globalmente (FONTE: Box Office Mojo): in questo speciale vi abbiamo raccontato i motivi del suo insuccesso.

In un’intervista con Variety, il regista di Elemental, Peter Sohn, ha spiegato perché, secondo lui, il film appassionerà il pubblico, evitando di andare incontro al destino dei titolo che lo hanno preceduto. Ecco le sue parole:

Mi sono sempre appassionato a film e narrazioni davvero sinceri e sentiti, con personaggi di cui mi posso innamorare e con cui spero di empatizzare. Trovare personaggi che abbiano questa vulnerabilità in modo da potermi immedesimare in loro è un mio obiettivo e il tipo di film che amo. E, come animatore, cerco di trovare il modo di rendere tutto ciò universale. Sono cresciuto con genitori che non parlavano inglese. Quindi, molti dei film che vedevamo non li capivano e dovevo sempre tradurli. Ma [quando guardavamo] molti dei film d’animazione che erano raccontati visivamente così bene, non ho mai dovuto tradurre nulla per loro: potevano semplicemente guardarli e godersi il film o emozionarsi per l’animazione. E questo, per me come animatore, è l’obiettivo: cercare di fare qualcosa di universale a cui tutti possano connettersi in modo empatico.