Molto rumore per… nulla? La Disney ha annunciato alcuni drastici cambiamenti nel calendario cinematografico dell’anno prossimo, e nel farlo ha anche pubblicato la prima immagine ufficiale di Biancaneve, adattamento cinematografico live action del classico d’animazione che era stato al centro di alcune polemiche quando si era parlato della sostituzione dei sette nani con “creature magiche parlanti“.

Nell’immagine vediamo Rachel Zegler con, sostanzialmente, i sette nani del cartone animato in CGI fotorealistica. Nel film Gal Gadot sarà la strega cattiva, mentre Andrew Burnap avrà un ruolo centrale e inedito che non sarà né quello del principe né quello del cacciatore. L’uscita era inizialmente prevista per il 22 marzo 2024, ma ora è slittata al 21 marzo 2025: servono ulteriori riprese che al momento sono sospese a causa dello sciopero della SAG-AFTRA, oltre a mesi e mesi di post-produzione.

Slitta di oltre un anno anche Elio, il nuovo film dei Pixar Animation Studios inizialmente previsto per il 1 marzo 2024. La nuova data è fissata al 13 giugno 2025.

Infine, il film Magazine Dreams è stato tolto dal calendario, ma la decisione è slegata dallo sciopero: il film drammatico, acquistato da Searchlight Pictures al Sundance, doveva uscire al cinema l’8 dicembre ma viste le vicende legali in cui è rimasto coinvolto il protagonista Jonathan Majors la Disney ha deciso di rinunciare alla sua distribuzione, almeno per ora.

