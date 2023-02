Evangeline Lilly parla della bufera per le posizioni antivacciniste e del supporto della Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In una recente intervista con Esquire, Evangeline Lilly ha parlato della bufera scatenata all’inizio dell’anno scorso per le sue posizioni contro l’obbligo vaccinale.

L’attrice era già stata criticata nel 2020 per dei messaggi in cui minimizzava l’emergenza Covid-19 e si era poi scusata, ma poi era tornata a esprimere le proprie perplessità svelando di aver partecipato a una protesta in Canada contro l’obbligo vaccinale.

“Credo che nessuno debba esser costretto a iniettarsi alcunché nel proprio corpo, contro la propria volontà, sotto minaccia” aveva ammesso. “Non è questo il modo, non è sicuro, non è salutare. Questo non è amore. Capisco che il mondo ha paura, ma non credo che si possa rispondere alla paura con la forza per risolvere i nostri problemi. Ero a favore della libertà di scelta prima del Covid-19 e sono ancora a favore della libertà di scelta oggi“.

L’attrice ha raccontato a Esquire che si è chiesta “circa 600 volte” se fosse il caso di condividere le foto della manifestazione. Si era detta: “Conosco la bestia che sto attaccando. Ho questo piccolo ciottolo e ho un caz*o di Golia davanti. Se lancio questo ciottolo, sveglierò il gigante“.

Ha poi aggiunto: “Volevo solo che le persone in difficoltà e sotto pressione nel fare una cosa contro la propria volontà sapessero che non erano soli. E che c’erano persone che credevano che avessero il diritto di dire di no“.

Durante un intervento al podcast “Happy Sad Confused” l’attrice ha sottolineato che la Marvel non si è mai intromessa:

Sono stati molto rispettosi. Ho voluto iniziare io stessa delle conversazioni con loro e hanno sempre detto: “Non ci riguarda, non sta a noi dirti come vivere la tua vita o quali opinioni avere“. E in effetti ho ricevuto una telefonata di sostegno da Peyton Reed [il regista] in cui mi diceva: “Volevo solo che sapessi che ci sono voci in circolazione sul fatto che la Marvel voglia farti fuori o licenziarti. Non sono partite né dalla Marvel né da noi, perciò ignora tutto“.

Cosa ne pensate delle parole di Evangeline Lilly?

