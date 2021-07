La regista della trilogia ditratta dalla serie di libri scritti dell’autore americano R. L. Stine,, ha spiegato che Guillermo del Toro è il responsabile di una delle idee chiave impiegate per collegare le tre pellicole. La lavorazione dei film di Fear Street è partita “nel lontano” 2015, mentre l’ingaggio di, già autrice dell’horror indie Honeymoon, è stato dato nel 2017. Inizialmente previsti per una serie di uscite cinematografiche nel corso del 2020, i tre lungometraggi sono poi stati acquistati da Netflix con la complicità della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina.

Chiacchierando con Moviefone, a proposito di Guillermo del Toro e della sua trovata la regista spiega:

Paul era il mio supervisore degli effetti speciali, Christina la mia produttrice degli effetti speciali. Guillermo è Guillermo del Toro. Guillermo è stato così gentile da guardare i montaggi preliminari del primo e del secondo film. Non avevo ancora fatto il director’s cut del terzo. È stato divertente perché lui mi fa “Mi pare che tu debba unire le cose ogni volta che vediamo gli assassini”. Avevamo giocato un po’ in fase di pre-produzione e sviluppo su come avremmo potuto fare una roba del genere. Nel terzo film avevamo inserito queste mosche giusto per riflettere il marciume di questo mondo e su quello che stava succedendo. E lui dice “Sai, magari delle mosche o robe del genere”. Ho pensato che fosse perfetto. Quindi è stato lui a darci questo suggerimento brillante, è lui il responsabile dell’idea. E ho pensato fosse fico chiamare la mosca come lui!

Qua sotto trovate invece un contributo ufficiale realizzato da Netflix in cui Sadie Sink (Stranger Things) elenca tutte le easter egg della Trilogia:

Nel cast dei lungometraggi troviamo Sadie Sink (Stranger Things), Ashley Zuckerman (Fear the Walking Dead), Fred Hechinger (Alex Strangelove), Jeremy Ford (A Mother’s Sacrifice), Julia Rehwald, Kiana Madiera, Olivia Welch e Benjamin Flores Jr..Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr. e Olivia Welch.

Leigh Janiak (Honeymoon) è stata ingaggiata per dirigere tutti e tre i capitoli della saga, e non solo il primo ed il terzo film come precedentemente annunciato (Alex Ross Perry avrebbe dovuto dirigere il secondo). Le opere sono ambientate negli anni ’80 e ’90 in una cittadina immaginaria dell’Ohio chiamata Shadyside. La serie principale conta oggi ben 52 titoli. La serie principale è composta da 36 titoli, ma in Italia ne sono stati pubblicati solo 12.

