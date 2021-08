La trilogia ditratta dalla serie di libri scritti dell’autore americano R. L. Stine,, ha tenuto banco nel corso dell’estate fra le varie proposte targate Netflix.

Se avete già visto le tre pellicole di Fear Street sapete già che raccontano una storia unica che si sviluppa in tre anni differenti, il 1994, il 1978 e il 1666 (e di nuovo 1994), e che sono una vera e propria festa di riferimenti più o meno diretti a svariati horror, e non solo, del passato. In questo nostro articolo trovate un video ufficiale realizzato da Netflix in cui Sadie Sink (Stranger Things) elenca tutte le easter egg della Trilogia.

In una chiacchierata fatta da Olivia Scott Welch (Sam) con Collider è emerso che i film propongono anche due citazioni, una intenzionale l’altra no, a Jurassic Park di Steven Spielberg. Interpellata in materia, l’attrice ha confermato che la scena di Fear Street: 1994 in cui lei si trova in ospedale e mangia della gelatina tremolante è un richiamo deliberato all’iconica scena della pellicola tratta dal romanzo di Michael Crichton in cui la spaventatissima Alexis di Ariana Richards fa tremare la gelatina sul cucchiaio nel momento in cui si accorge che lei e suo fratello sono braccati dai velociraptor. L’altra, nella seconda parte, quella nuovamente ambientata nel 1994 dell’episodio che comincia nell’anno 1666, è casuale e vede il suo personaggio, Sam, correre attraverso il centro commerciale con le braccia tese in avanti, in maniera simile alla fuga sempre di Ariana Richards in Jurassic Park.

Nel cast dei lungometraggi troviamo Sadie Sink (Stranger Things), Ashley Zuckerman (Fear the Walking Dead), Fred Hechinger (Alex Strangelove), Jeremy Ford (A Mother’s Sacrifice), Julia Rehwald, Kiana Madiera, Olivia Welch e Benjamin Flores Jr..Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr. e Olivia Welch.

Leigh Janiak (Honeymoon) è stata ingaggiata per dirigere tutti e tre i capitoli della saga, e non solo il primo ed il terzo film come precedentemente annunciato (Alex Ross Perry avrebbe dovuto dirigere il secondo). Le opere sono ambientate negli anni ’80 e ’90 in una cittadina immaginaria dell’Ohio chiamata Shadyside. La serie principale conta oggi ben 52 titoli. La serie principale è composta da 36 titoli, ma in Italia ne sono stati pubblicati solo 12.

LE NOSTRE RECENSIONI DI FEAR STREET: