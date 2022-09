Festival di Venezia: il programma di giovedì 8 settembre, da Blonde a Siccità

Nona giornata di Festival di Venezia 2022! Noi di BadTaste.it vi stiamo aggiornando giorno dopo giorno con tutte le notizie, le recensioni e le video recensioni dal Lido, e vi ricordiamo che per vedere le nostre recensioni e le video recensioni è necessario abbonarsi: si tratta di soli 9,99 euro per un anno (o 6,99 euro per sei mesi), e vi permetterà di accedere a tutti i contenuti esclusivi, tra cui i podcast.

È anche possibile accedere a BadTaste.it gratuitamente: basta abbonarsi al nostro canale Twitch utilizzando il proprio account Amazon Prime, e poi fare login su BadTaste+ usando le stesse credenziali!

La nostra diretta su Twitch

Questa sera alle 22:00 sul nostro canale Twitch parleremo in diretta dei film che abbiamo visto nel corso della giornata, commentandoli con i nostri follower e parlando anche dei nostri incontri con gli autori qui a Venezia. Seguiteci!

In concorso e fuori concorso

In Sala Grande si inizia alle 14.15 con The Matchmaker, fuori concorso, di Benedetta Argentieri. Alle 16.45 tocca al concorso, con Shab, Dakheli, Divar (Oltre il muro), di Vahid Jalilvand. Alle 19.00 è il turno di Blonde, di Andrew Dominik con Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher. Si chiude alle 22.15 con Siccità di Paolo Virzì, con Silvio Orlando. Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi, Sara Serraiocco.

Orizzonti e Orizzonti Extra

Il concorso di Orizzonti continua in Sala Darsena alle 14.30 con Trenque Lauquen di Laura Citarella. Alle ore 21.00 per Orizzonti Extra in Sala Giardino c’è Goliath di Adilkhan Yerzhanov.

Settimana della critica e Giornate degli Autori

Per la Settimana della Critica, alle 14:00 ci sono La stanza lucida di Chiara Caterina e Have You Seen This Woman? di Dusan Zoric e Matija Gluscevic. Al termine, conversazione con gli autori e il cast.

Grande protagonista nella storia della Mostra di Venezia fin da quando nel 1984 il suo talento fu scoperto dal cinema internazionale con la prima serie di Heimat, Edgar Reitz torna domani al Lido per un premio speciale, un’attesa masterclass e l’anteprima della versione restaurata di Heimat 2 a trent’anni esatti da quando al film fu consacrato da Venezia un autentico trionfo cui segui la seguitissima ripresa al cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti.

Adesso, alle soglie dei 90 anni (il 1 novembre prossimo), il grande Maestro, fondatore della scuola di Ulm insieme ad Alexander Kluge, viene omaggiato dal premio speciale per il 75° anno della Fondazione Ente dello Spettacoloconsegnato dal suo presidente, don Davide Milani. La cerimonia di consegna si svolgerà domani, 8 settembre, alle 10.30 all’hotel Excelsior.

Nel pomeriggio Edgar Reitz sarà invece protagonista della terza masterclass organizzata in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia insieme alle Giornate degli Autori e Isola Edipo per proporre i primi due episodi di Heimat 2 restaurati per la prima mondiale a Venezia. L’incontro condotto da Ilaria Ravarino con lo storico del cinema Giovanni Spagnoletti, è previsto in Sala Laguna (via Pietro Buratti 1) alle ore 16.00.

Subito dopo Venezia il mito di “Heimat” rivive a Roma, in collaborazione con il distributore italiano Viggo e il Goethe-Institut Rom: da metà settembre alla Casa del Cinema tutti i weekend fino alla fine dell’anno si potrà infatti vedere o rivedere l’integrale della monumentale trilogia sulla storia della Germania, compreso il capitolo aggiuntivo L’altra Heimat – cronaca di un sogno del 2013. Una “maratona” senza precedenti che potrebbe finire nel Guinness dei primati e che è destinata agli appassionati del grande cinema d’autore, oggi finalmente in grado di cogliere l’ampiezza monumentale di un’opera che scandisce le trasformazioni del secolo scorso.

Non perderti tutte le notizie, gli aggiornamenti e le recensioni da Venezia nella nostra sezione speciale.