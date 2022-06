a dare l’annuncio ufficiale dell’inizio delle riprese di, il prequel dicon protagonista Anya Taylor-Joy.

L’attore (che interpreterà l’antagonista) ha pubblicato infatti un’immagine sui social che mostra il primo ciak del film, le cui riprese dovevano iniziare tempo fa ma sono state rinviate per problemi logistici legati alla pandemia. Sullo sfondo del ciak vediamo un deserto e delle nuvole.

Alla regia torna ovviamente George Miller, che solo qualche giorno fa era a Cannes a presentare il suo nuovo film, Three Thousand Years of Longing. La storia delle origini dell’imperatrice Furiosa è stata scritta da lui assieme a Nico Lathouris (come Fury Road). A comporre la colonna sonora vi sarà nuovamente Junkie XL.

Il film racconterà le origini dell’iconico personaggio interpretato da Charlize Theron in Fury Road. La produzione si svolge in Australia, con Miller alla produzione assisme a Doug Mitchell e alla loro Kennedy Miller Mitchell.

L’uscita di Furiosa è prevista per il 24 maggio 2024.

A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA pic.twitter.com/nhxqRXB73z — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) June 1, 2022

