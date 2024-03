Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Gil Kenan, regista di Ghostbusters: minaccia glaciale ha parlato della scena mid-credit del film. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete spoiler.

Parlando con Entertainment Weekly della mid -credit di Ghostbusters: minaccia glaciale, in cui ci sono i teneri mini omini marshmallow e :

Io e Jason abbiamo sicuramente una storia in serbo che continua da quel momento. Ci sono altri problemi da dove arriva il piccoletto. Non possiamo ancora parlare di nulla, ma sembra che quei marshmallow abbiano molta più storia da raccontare. Adoro quei ragazzi; sono così divertenti da dirigere. Sono primedonne. Il loro capo è impossibile, ma ne vale la pena per quello che fanno sullo schermo.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la sinossi

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Trovate tutte le informazioni sul film in arrivo l’11 aprile nei cinema italiani nella nostra scheda!

