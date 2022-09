Gli spiriti dell’isola, il regista ha ricongiunto Colin Farrell e Brendan Gleeson dopo In Bruges: “Era l’obiettivo”

Empire ha dedicato un nuovo articolo a Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin), il nuovo film di Martin McDonagh che verrà presentato in anteprima alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il prossimo 5 settembre 2022 per poi approdare nei cinema italiani a febbraio del 2023.

Il film riunisce Colin Farrell e Brendan Gleeson dopo In Bruges – La coscienza dell’assassino del 2008, cosa che è sempre stata l’obiettivo di McDonagh:

Il senso di tutto questo era riunirli. Si vogliono bene così tanto e lavorano così bene insieme.

Se da un lato i due attori hanno un legame bello saldo, lo stesso non può dirsi dei due personaggi visto che Gli spiriti dell’isola sarà una storia di rottura:

Il film è un po’ come quegli album di rottura, come Blood On The Tracks di Bob Dylan, ma con due uomini che non sono innamorati. Volevo catturare la tristezza di due persone che si sono separate, è il punto di partenza.

