Guardiani della Galassia Holiday Special, Pom Klementieff parla della rivelazione su Mantis

In una recente intervista con Collider, Pom Klementieff ha parlato di Guardiani della Galassia Holiday Special, lo speciale di Natale ora su Disney+.

L’attrice ha prima di tutto parlato della collaborazione con James Gunn:

Ha poi parlato della rivelazione dello speciale, ovvero che Mantis e Peter Quill sono fratello e sorella da parte di padre:

Sono così emozionata per la grande rivelazione alla fine, rafforza il legame tra Mantis e Star-Lord ed è tutto così carino, e poi è un segreto che ho dovuto tenermi per anni. Sono sollevata che adesso si sappia, i fan fanno teorie in proposto da tempo, è così bello.