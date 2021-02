I fratelli Russo hanno voluto ringraziareper il particolare consiglio in fatto di look da adottare durante i junket virtuali che l’attore ha inconsapevolmente “regalato al mondo”, ovviamente via social.

Se ben ricordate, qualche giorno fa, con una storia condivisa su Instagram, Tom Holland ha ammesso che, durante alcune interviste rilasciate per Cherry, la nuova pellicola dei fratelli Russo in arrivo nei cinema americani prima e su Apple TV+ poi, non indossava i pantaloni.

Potete ammirare lo scatto in questo articolo.

Con una foto diffusa via Twitter, i fratelli Russo hanno scherzato un po’ sulla questione sollevata da Tom Holland al quale hanno indirizzato un sentito grazie per il consiglio in fatto di… “moda da junket”.

Cherry arriverà nei cinema americani il 26 febbraio per poi approdare in tutto il mondo su Apple TV+ il 12 marzo.

L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche.

Cherry è il primo film dei fratelli Russo (di nuovo con Tom Holland) dopo Avengers: Endgame. La sceneggiatrice Jessica Goldberg (The Path) ha scritto il film assieme a Angela Otstot (The Shield).

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

Vi ricordiamo che i film Marvel diretti dai due filmmaker sono disponibili in streaming su Disney+.

Cosa ne pensate di questa piccola trollata fatta dai registi di Avengers: Endgame verso Tom Holland, la star del loro nuovo film? Potete dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti qua sotto!