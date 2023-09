Si torna a parlare di Il confine verde, il film di Agnieszka Holland presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, questa volta a causa di una controversia di carattere politico.

La regista ha infatti dato un ultimatum al ministro della giustizia polacco Zbigniew Ziobro dopo i suoi commenti sul film. Holland pretende delle scuse pubbliche e una donazione alla Association of Children of the Holocaust in Polonia, sostenendo che le parole di Ziobro abbiano “violato i suoi diritti personali“. Ziobro avrà pochi giorni per soddisfare la richiesta, altrimenti la regista intraprenderà azioni legali.

Ziobro si è scagliato contro il film in un post su Twitter, come potete leggere a seguire.

W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland…https://t.co/Cx4OhNTlHr — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) September 4, 2023

Nel Terzo Reich i tedeschi producevano film di propaganda che mostravano i polacchi come banditi e assassini. Oggi hanno Agnieszka Holland per questo…

La regista ha ottenuto intanto il supporto di numerosi colleghi, sia della scena polacca che internazionale. Se non riceverà le scuse come richiesto, denuncerà il ministro per diffamazione.

IL CONFINE VERDE: LA TRAMA

Nelle insidiose foreste paludose che costituiscono il cosiddetto “confine verde” tra Bielorussia e Polonia, i rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa che cercano di raggiungere l’Unione Europea si trovano intrappolati in una crisi geopolitica cinicamente architettata dal dittatore bielorusso Aljaksandr Lukašėnko. Nel tentativo di provocare l’Europa, i rifugiati sono attirati al confine dalla propaganda che promette un facile passaggio verso l’UE. Pedine di questa guerra sommersa, le vite di Julia, un’attivista di recente formazione che ha rinunciato a una confortevole esistenza, di Jan, una giovane guardia di frontiera, e di una famiglia siriana si intrecciano. A distanza di trent’anni da Europa Europa, il nuovo toccante lungometraggio di Agnieszka Holland, Zielona Granica, ci apre gli occhi, parla al cuore e ci sfida a riflettere sulle scelte morali che ogni giorno persone comuni si trovano ad affrontare.

