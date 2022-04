Vi abbiamo parlato a più riprese della causa dicontro Johnny Knoxville, Jeff Tremaine, Spike Jonze, alla casa di produzione Dickhouse Entertainment, alla Paramount Pictures e a MTV Networks con l’obiettivo di fermare l’uscita cinematografica di

Il film, come noto, è arrivato al cinema, perciò Margera non è riuscito nel suo intento, ma sembra che intanto abbia deciso di fare marcia indietro.

L’attore ha infatti inoltrato una richiesta perché la causa venga ritirata, impegnandosi a non fare più una richiesta simile alla stessa corte. Per il momento non è chiaro se stia stato raggiunto un accordo economico, ma intanto The Wrap ha chiesto un commenti ai rappresentati delle due parti.

Il franchise di Jackass al cinema, iniziato nel 2002 con Jackass: The Movie, ha con il tempo incassato in tutto il mondo oltre 335 milioni di dollari. Il film è arrivato al cinema negli Stati Uniti il 4 febbraio 2022.

Jeff Tremaine ha diretto tutti e tre i primi film più lo spin-off di Nonno cattivo.