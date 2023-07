James Gunn rivelerà mai il misterioso easter egg del primo film di Guardiani della galassia? Sicuramente non se lo porterà nella tomba.

Anche se la sua esperienza con i Marvel Studios si è conclusa (ed è iniziata l’avventura targata DC Studios) il regista non pare comunque intenzionato a svelare l’easter egg tanto discusso negli anni.

Un utente su Twitter ha chiesto proprio a Gunn se è intenzionato a svelarlo prima o poi o se si porterà il segreto nella tomba. Il regista ha quindi rivelato che quest’ultima possibilità non si presenterà, poiché molte persone intorno a lui conoscono la natura del riferimento:

Non lo porterò con me nella tomba, anche perché molte persone intorno a me ne sono a conoscenza.