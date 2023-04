Joe Russo, il 50% del duo che ha portato nei cinema alcuni dei film Marvel Studios di maggior successo fra i quali Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha recentemente partecipato a un panel, condotto da Mike Fleming di Deadline, in cui si è discusso di cinema, streaming e stardom.

Joe Russo, che ha una certa esperienza anche in materia di streaming avendo collaborato con tutte le maggiori piattaforme, da Netflix ad Apple TV passando per Prime Video, ha spiegato che, dal suo punto di vista, il settore ha decisamente allargato la proposta di contenuti da offrire al pubblico, garantendo anche il successo di produzioni che, in assenza di queste piattaforme, difficilmente sarebbero state realizzate e, soprattutto, viste in tutto il mondo.

Penso che in materia di diversità, gli streamer abbiano fatto in cinque anni più di quello che il cinema è riuscito a fare in 100 anni e passa perché lo scopo di chi opera in questo settore è di essere globale e, per fare questo, impiegano anche delle voci “regionali” per attirare spettatori da dati mercati. Una roba come Squid Game, ad esempio, non sarebbe potuta funzionare 10 anni fa. Funziona solo su Netflix dove ci sono 200 milioni di persone che lo guardano. E serve, a mio modesto modo di vedere, anche a infrangere la barriera mentale dei sottotitoli. Gli streamer sono convincenti da questo punto di vista.

Ciò detto, nonostante questa posizione sicuramente favorevole nei riguardi dello streaming, Joe Russo, che con Netflix ha realizzato film come The Grey Man, da lui diretto insieme al fratello Anthony, e prodotto pellicole come Tyler Rake, che avrà presto un sequel, aggiunge anche che chi è intenzionato a “fare cinema per i cinema” non è a una compagnia come questa che dovrebbe rivolgersi:

Da parte di Netflix, non c’è un serio impegno nel mostrare i film al cinema. Non c’è affatto. E quando lo fanno è solo per accontentare i registi che vogliono il loro film in sala. Ti accontenti di una settimana al cinema e delle spese irrisorie di P&A. Il cinema è antitetico al loro modello di business che si basa sul guardare le cose a casa. Non li accuso di nulla perché, semplicemente, è così che hanno deciso di fare affari. Se volete fare dei film per il cinema andate dalla Sony o dalla Disney.

Poi aggiunge anche:

Quando optiamo per qualcosa da cinema, ci deve anche essere un elemento da FOMO (la paura di perdersi qualcosa di rilevante, ndr.) collegato allo storytelling che ti costringe a smettere di scorrere TikTok o di guardare Netflix spingendoti ad andare al cinema perché vuoi far parte della conversazione. È il motivo per cui i film Marvel hanno funzionato.

