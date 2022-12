Justice League Dark: Guillermo del Toro non è convinto che il film si possa fare con i DC Studios

Il progetto di Guillermo del Toro di portare sullo schermo la Justice League Dark è in piedi ormai da diverso tempo, ma fino a oggi non ha mai visto la luce.

Con la nascita della divisione DC Studios, sono in molti però a chiedersi se ora non possa riaccendersi la speranza. Interpellato sull’argomento da CB, il regista non sembra però molto possibilista, percependo che non si troverebbe bene a lavorare in conglomerato mediale così grande. Ecco le sue parole:

Oh, non lo so. Il mio amore per Swamp Thing, Etrigan, non conosce limiti, ma non lo so. Non si fa la manicure con una grande macchina, questo è quello che ho imparato, che si perde qualche dito. Quindi non so se voglio una manicure da una grande macchina. Come direbbe Danny Glover [in Arma Letale]: “Sono troppo vecchio per queste str*nzate“.