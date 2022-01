Ralph Macchio è tra i protagonisti di Cobra Kai e ovviamente dei film di Karate Kid diventati un cult. Ma vedremo mai altri film della serie?

Lo stesso Macchio ha parlato di questa possibilità proprio in un’intervista all’Hollywood Reporter dicendosi assolutamente aperto all’idea di nuovi lungometraggi:

Non sto chiudendo la porta a nulla. Una volta che ha funzionato a questo livello, sarei sciocco a dire: “Ma non funzionerà”.Sono aperto a tutto, ovviamente, con il Giusto contenuto e un adeguato metodo di sviluppo. Anche se dicono “Cobra Kai non muore mai”, a un certo punto dovremo concludere questa serie e legare adeguatamente le storie. Spero che Netflix ci dia l’opportunità di concluderla e poi tutto sarà pronto per altri capitoli in altri modi.