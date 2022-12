Kevin Smith prevede quale sarà uno dei prossimi progetti della DC Studios

È ancora presto per sapere con precisione i piani della neonata divisione DC Studios, dopo la nomina di James Gunn e Peter Safran alla sua guida, ma nel frattempo è Kevin Smith a ipotizzare quale film potremmo presto vedere.

Al noto regista, mentre rispondeva alle domande dei fan nel suo podcast Fat Man Beyond, è stato chiesto quale film recente mostrerebbe al se stesso di dieci anni. Smith ha così risposto Avengers: Endgame, citando in particolare l’epico momento dell’Avengers Assemble, cosa che lo spinto a parlare del futuro della DC. Ecco le sue parole:

[Il me stesso di 10 anni] sarebbe così f*ttutamente impressionato da questo, come quando fanno tutti quella f*ttuta corsa alla Challenge of Superfriends l’uno con l’altro – che ora abbiamo un’ottima f*ttuta possibilità di replicare con James Gunn al comando alla DC. Sapete che da qualche parte stanno discutendo: “Alla fine dobbiamo dare loro il” – quello che la gente vuole chiamare il colpo alla Civil War – ma che sarà il colpo della Challenge of Superfriends. È per questo che voglio vivere. Lo vedremo entro i prossimi cinque anni, secondo le mie previsioni. Quindi mi restano cinque anni da vivere. Per vedere la versione live-action.