Killers of the Flower Moon, nuovo film di Martin Scorsese (LEGGI LA RECENSIONE) racconta la storia vera dell’indagine dell’FBI su una serie di omicidi di numerosi membri della nazione Osage negli anni ’20, dopo la scoperta del petrolio sulla loro terra. Ad interpretare Mollie, appartenente alla comunità, troviamo Lily Gladstone, che, in una chiacchierata con la regista Kelly Reichardrt per il magazine The Interview, ha raccontato i sostanziali cambiamenti a cui è andato incontro il suo personaggio durante le riscritture della sceneggiatura. Ecco le sue parole:

Prima delle riscritture [della sceneggiatura], avevo tre pagine di dialoghi piuttosto sboccati, ma stavo lottando così tanto con le scene che quando il COVID ha fermato tutto e il progetto si è spento per un po’, ho pensato di aver mandato all’aria il provino. Circa un anno dopo, ho ricevuto una richiesta per [una chiamata] Zoom con Martin Scorsese. E poi mi sono state inviate nuove pagine del copione che contenevano delle piccole scene. Improvvisamente mi è capitata una scena che aveva un dialogo minuscolo: era quella della cena, il primo appuntamento in cui Mollie [il personaggio di Gladstone] sta comincia a interessarsi a Ernest [il personaggio di Leonardo DiCaprio e suo marito nel film]. E mi sono detta: “Oh, cavolo, ora posso creare un personaggio qui. È fantastico“. Perché avevo sentito dire che le riscritture avevano cambiato completamente le carte in tavola. Leo avrebbe dovuto interpretare Tom White, il personaggio di Jesse Plemons.

L’attrice sembra allora confermare le voci secondo cui il progetto originale del film prevedeva che DiCaprio interpretasse Tom White, un agente dell’FBI che indaga sugli omicidi nella nazione Osage. Ma l’attore non voleva il ruolo di un eroe onesto e così la sceneggiatura è stata riscritta per fargli vestire i panni del moralmente ambiguo Ernest Burkhart, nipote di un avido proprietario di ranch. In questo modo, il suo personaggio e Mollie sono stati messi al centro della storia.

Durante la chiacchierata, Gladstone racconta poi che Killers of the Flower Moon è stato girato per ben sei mesi, durante i quali c’è stato un momento in cui ha dovuto mettere a dura prova il suo fisico. Ecco quale:

C’è una parte significativa del film in cui Mollie non sta bene. Quindi non la vediamo spesso. La malattia da deperimento. Ho avuto una pausa di un paio di settimane per il piano di dieta ed esercizio fisico molto restrittivo che ho seguito per arrivare a quel punto. In quel periodo ho perso quasi 30 chili.

Diretto da Martin Scorsese e scritto da Scorsese con Eric Roth, Killers of the Flower Moon è una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Productions, Appian Way. Un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution.

