Killers of the Flower Moon

In Killers of the Flower Moon, Cara Jade Myers interpreta Anna, la più indipendente ma anche la più problematica delle tre sorelle di Mollie (Lily Gladstone), soprattutto a causa della sua dipendenza dall’alcolismo.

In un’intervista con Variety, l’attrice ha raccontato di essere membro delle tribù Kiowa e Wichita, che secondo lei sono come sorelle degli Osage, la comunità al centro del film di Martin Scorsese: tutte hanno sede in Oklahoma. Tuttavia, nel suo lavoro, non ha dato nulla per scontato, facendo pressione su se stessa per catturare davvero le sfumature del personaggio. “Gli Osage fanno tesoro di Anna, delle sue sorelle e delle loro storie: sono persone vere“, dice. “Non volevo che [Anna] fosse una caricatura“. (Lavorare con tre “leggende assolute del cinema” ha solo raddoppiato la sua determinazione a non essere “l‘anello più debole“, aggiunge).

Per portare sullo schermo il personaggio, ha così letto libri sugli Osage e fatto ricerche online, ma anche preso spunto dalla sua stessa esperienza. Provenendo da una famiglia in cui l’alcolismo, la dipendenza e i problemi di salute mentale hanno giocato un ruolo importante, ha sentito un legame immediato con Anna, che “mi ha sempre detto qualcosa, perché riesco a percepire il suo dolore“. L’imprevedibilità del personaggio e della sua performance deriva da ciò che ha vissuto con i suoi genitori. “Un momento stanno bene, quello dopo sono nella stratosfera. Così ho deciso consapevolmente che ogni volta che Anna era sullo schermo, l’avrei mostrata in modo diverso”, racconta. Ma al di là del suo carattere mutevole, Myers voleva trasmettere soprattutto un aspetto della giovane donna: “Il suo alcolismo non deriva dall’essere una ragazza festaiola, ma dal suo dolore, dal fatto che sta perdendo la sua famiglia che ama così profondamente. Non stavo interpretando l’alcolismo, ma il dolore“.

Dopo il passaggio in sala lo scorso ottobre, Killers of the Flower Moon sarà disponibile in streaming, nel nostro Paese, su Prime Video a partire dal 26 gennaio. Il giorno prima, lo ricordiamo, arriverà in home video su supporto fisico con Eagle Pictures. Tutte le informazioni sul film sono nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Variety

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate