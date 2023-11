Killers of the Flower Moon

Mentre Hollywood stessa, come vi abbiamo spiegato qualche giorno fa, si sta interrogando (e probabilmente continuerà a farlo nelle settimane a venire) se Killers of the Flower Moon, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, sia un flop oppure no, c’è già chi può dirsi decisamente soddisfatto delle ripercussioni finanziarie della pellicola.

Parliamo, nello specifico, proprio di Leonardo DiCaprio al quale, stando alle indiscrezioni contenute nell’informatissima newsletter di Puck, sarebbe andata una fetta non indifferente del budget che la Apple ha approntato per Killers of the Flower Moon. La star dovrebbe aver staccato un assegno con un importo che si aggira intorno ai 40 milioni di dollari.

Si tratta della paga più alta mai ricevuta dall’attore per una collaborazione con Martin Scorsese. Per le altre pellicole fatte col regista premio Oscar aveva ricevuto dei cachet variabili fra i 10 e i 25 milioni.

Una paga decisamente elevata che, in ogni caso, risulta inferiore a quello che Dwayne Johnson avrebbe percepito, sempre grazie alle indiscrezioni di Matthew Belloni su Puck, per prendere parte a Red One, commedia natalizia prodotta da Amazon Studios, che frutterà a The Rock una paga superiore ai 50 milioni di dollari.

