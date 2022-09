Nick Kroll parla di come ha quasi rovinato la standing ovation a Brendan Fraser a Venezia

La standing ovation ricevuta da Brendan Fraser alla prima di The Whale a Venezia nasconde un curioso retroscena legato all’attore Nick Kroll e… a suo figlio.

L’attore durante un’ospitata da Seth Meyer ha svelato di aver contribuito non poco al malessere della star durante quella serata. Il motivo? Kroll ha raccontato di aver preso un aereo per Venezia con sua moglie e il suo bimbo di 1 anno e mezzo, che non ha smesso di piangere per tutta la durata del volo. Sceso dall’aereo ha poi scoperto che il tizio “vestito come un mafioso italiano” che era sul suo stesso aereo non era affatto contento: “Era Brendan Fraser, ed era così incazz*ato. Ho scoperto che stava parlando del fatto che mio figlio non avesse smesso di piangere sull’aereo e che quindi era stato impossibile prendere sonno. Mi sentivo malissimo“.

Ha poi aggiunto: