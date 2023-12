Ospite di un talk al Red Sea festival, Nicolas Cage ha potuto parlare della sua carriera riflettendo, nello specifico, del film di Superman mai diretto da Tim Burton dove avrebbe vestito i panni della popolare icona della DC Comics, alle riprese di quella che ha definito “la scena di sesso più umiliante della storia del cinema”.

La star spiega che proprio il fallimento del progetto di Superman Lives rappresenta il suo più grande rimpianto e dice:

Lo studio voleva Renny Harlin alla regia ma si spaventarono perché pensavano che sarebbe finito per costare troppo e così cancellarono tutto.

Lo scorso marzo, parlano sempre di questo film, aveva spiegato che, però, secondo lui il nome giusto per la regia era quello di Tim Burton che venne sostanzialmente ingaggiato da lui (ECCO I DETTAGLI).

Poi parlando della sua ultima performance nell’apprezzato Dream Scenario afferma che in quel film ha dovuto girare una scena di sesso a suo modo “memorabile”:

Nella vita vera ho sofferto la memizzazione e il mio nel film personaggio soffre della sognizzazione. E ho dovuto girare la scena di sesso più umiliante nella storia del cinema.

Tornano a Superman, ricordiamo che in The Flash, il film di Andy Muschietti uscito lo scorso giugno, l’attore è effettivamente apparso nei panni del supereroe con un cameo anche se, come ha poi spiegato qualche giorno fa, quello visto sul grande schermo non era quello che aveva fatto lui sul set (ECCO I DETTAGLI).

FONTE: Variety

