È dello scorso gennaio la notizia che i due capi della divisione cinema di Warner Bros. Discovery (Michael De Luca e Pam Abdy) hanno siglato un nuovo accordo di produzione con Tom Cruise per sviluppare e produrre film sia originali che parte di altre saghe.

In un articolo di Variety focalizzato sulle nuove strategie della Warner Bros Pictures sono presenti ulteriori dettagli sull’accordo.

A quanto pare, infatti, tra le varie possibilità di cui si è discusso ci sarebbero stati non solo un sequel di Edge of Tomorrow e The Movie Critic di Quentin Tarantino, ma anche in generale di un “ritorno alle origini” per Cruise.

L’attore, infatti, vorrebbe tornare a collaborare con registi come Paul Thomas Anderson, che con il suo Magnolia nel 1999 lo portò alla candidatura all’Oscar.

Già con Tarantino, in realtà, l’attore potrebbe trovare un ottimo mix tra un ruolo da premio e successo al botteghino (sarà l’ultimo film del regista), ma ovviamente il suo ingaggio non sarebbe a basso costo.

Questo però non dovrebbe essere un problema per De Luca e Abdy, pronti a sborsare senza troppi problemi all’occorrenza (è il caso dei 200 milioni di Joker 2, o dei 115 milioni di budget per il nuovo film di Paul Thomas Anderson).

Fonti interne sostengono che la strategia di “non badare a spese” per assicurarsi grandi nomi provenga proprio dall’AD di Warner Bros. Discovery David Zaslav.

“La strategia attuata al momento dalla Warner Bros. e il motivo per cui hanno stretto accordi con questi grossi attori è che stanno praticamente giocando con i soldi di altre persone” ha commentato una fonte interna. “Sborsano per Quentin o Cruise con l’idea che possano usarli come oggetti luccicanti da aggiungere al carico quando Zaslav venderà la compagnia”.

A partire da aprile (dopo due anni dalla fusione di WarnerMedia e Discovery), Warner Bros. Discovery potrà avanzare offerte per acquistare, vendere o fondersi con uno studio come NBCUniversal, come molti credono che intenda fare.

In questo senso, i recenti accordi con la LuckyChap di Margot Robbie e il desiderio di riprendersi Christopher Nolan sono stati paragonati a quando si vernicia casa prima di metterla in vendita.

