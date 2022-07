Obi-Wan Kenobi: una fan monta la serie in un film da due ore e mezza

Obi-Wan Kenobi, serie in sei puntate dedicata al personaggio interpretato da Ewan McGregor, si è conclusa da poco su Disney+, scontentando molti fan della saga di Star Wars. Tra questi, anche Kai Patterson, divenuta recentemente virale sui social per aver montato Obi-Wan Kenobi in un film da due ore e mezza (che potete vedere sul suo sito). La filmmaker ha spiegato così i motivi di quest’operazione:

Obi-Wan, secondo me, soffriva di cose che erano facilmente correggibili nella sceneggiatura e nel montaggio. Un ritmo imbarazzante, intere scene che alla fine non contavano nulla, dialoghi e scelte registiche sciocche: così ho deciso di prendere in mano la situazione e cambiare quello che potevo. Voglio essere molto chiara: questa è la mia interpretazione artistica di come queste scene potrebbero essere messe insieme per creare qualcosa che funzioni meglio per me.

Ricordiamo che inizialmente la LucasFilm intendeva proprio raccontare le avventure di Obi-Wan Kenobi sul grande schermo, in una trilogia accantonata dopo il fallimento di Solo: a Star Wars Story. In una recente intervista, Stuart Beattie, lo sceneggiatore ingaggiato per lavorare allo script dei film, aveva infatti spiegato che il progetto originale era quello di narrare tre storie differenti nell’arco di altrettanti lungometraggi, ma che poi “Joby Harold, lo showrunner della serie, ha preso la mia sceneggiatura e l’ha trasformata da film di due ore in serie da sei puntate“. Trovate maggiori dettagli in questo articolo.

Diretta da Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, in cui Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

FONTE: Variety