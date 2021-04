Continua il nostro conto alla rovescia in vista della Notte degli Oscar, che si terrà tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, e oggi vi comunichiamo il programma completo degli eventi che abbiamo organizzato per seguirla insieme a noi in diretta su Twitch , oltre che ovviamente sulle pagine del nostro sito.

Il primo appuntamento è giovedì pomeriggio, a partire dalle ore 17, quando sul nostro canale durante l’appuntamento settimanale con Cinema con Nonno Alò vi proporremo gli ultimi pronostici sui vincitori e discuteremo dei film candidati.

Domenica, invece, il primo appuntamento è sul canale Twitch della Slim Dogs, dove si terrà una lunga maratona a partire dalle 13:30 con Adriano Santucci, Marco Cioni, Matteo Bruno, Giovanni Santonocito, Gianni D’Arienzo e tanti ospiti. Noi di BadTaste, in particolare, parteciperemo a tre “blocchi” (ecco il programma completo):

18:05 – MIGLIOR REGIA

Giovanni Santonocito & Mauro Zingarelli

Gabriele Niola

Gabriele Mainetti

Giovanni Santonocito & Mauro Zingarelli Gabriele Niola Gabriele Mainetti 20:15 – MIGLIOR ATTORE/ATTRICE PROTAGONISTA

Adriano Santucci & Gianni D’Arienzo

Andrea Bedeschi

Andrea Arcangeli

Adriano Santucci & Gianni D’Arienzo Andrea Bedeschi Andrea Arcangeli 23:30 – MIGLIOR FILM

Adriano Santucci & Marco Cioni & Giovanni Santonocito & Matteo Bruno & Gianni D’Arienzo

Francesco Alò

Claudio Di Biagio

In contemporanea con l’ultimo blocco, sul canale Twitch BADTASTEITALIA inizierà la nostra lunga diretta dedicata alla Notte degli Oscar, durante la quale interverranno Andrea Francesco Berni, Francesco Alò, Mirko D’Alessio, Angelica Arfini, Michele Caspani (in collegamento da Los Angeles), altri ospiti potrebbero aggiungersi nei prossimi giorni. Insieme, seguiremo tutta la cerimonia, commentando i premi (e aggiornando il sito!) insieme a chi deciderà di guardare gli Oscar in nostra compagnia. La Notte degli Oscar, lo ricordiamo, verrà trasmessa in Italia su Sky: la cerimonia vera e propria inizierà alle 2 del mattino.

In preparazione alla serata, vi invitiamo a compilare i vostri pronostici:

Vi ricordiamo inoltre che da pochi giorni abbiamo inaugurato il nostro canale Discord, per accedere al quale è necessario essere abbonati al nostro canale Twitch o a BadTaste+.

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.