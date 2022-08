Oscar 2023: il CEO dell’Academy promette un conduttore e “rispetto e reverenza per il cinema”

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Venezia, il trampolino di lancio ufficioso della straordinaria corsa ai premi che culmina sette mesi dopo con la Notte degli Oscar. Ed è proprio in prospettiva di una nuova stagione dei premi che Bill Kramer, il neo-eletto CEO dell’Academy, ha deciso lasciarsi alle spalle l’incidente dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock (cosa che sta cercando di fare lo stesso Smith) e concentrare le energie sul realizzare una 95 esima edizione degli Oscar che celebri il cinema.

Durante un incontro con la stampa di settore, Kramer ha promesso che tutti quelli che sono stati giudicati degli errori compiuti durante la 94 esima edizione verranno corretti:

Vogliamo tornare a una cerimonia che abbia rispetto e reverenza per il cinema e i 95 anni degli Oscar. È un momento per riflettere realmente sulla nostra associazione, su tutte le arti, la nostra industria in evoluzione e i nostri fan. Ci sono modi per farlo intrattenendo, con onestà, rimanendo legati alla nostra missione di rendere onore all’eccellenza nel cinema. Non penso che le due cose si escludano.

Una delle critiche principali alla cerimonia di quest’anno è arrivata proprio dai membri dell’Academy, dopo che è stato deciso di relegare otto categorie (montaggio, scenografie, colonna sonora, trucco e parrucco, suono e le tre sezioni sul cortometraggio) a una consegna pre-registrata dell’Oscar, poi montata nella diretta. Kramer ha spiegato di essere al lavoro su una soluzione a riguardo:

Vogliamo che tutte le discipline siano riconosciute egualmente nello show. È il nostro obiettivo. Ci sono vari modi per farlo, e ci stiamo lavorando con la ABC. […] C’è un pubblico di appassionati degli Oscar che vuole vedere tutte queste premiazioni, anche quelle più “artigianali”. E non vogliamo perdere questo tipo di pubblico, è fondamentale per noi.

L’Academy sta cercando poi un nuovo produttore (o più di uno) per la cerimonia del 2023, e pur senza fare nomi Kramer ha detto di apprezzare particolarmente la cerimonia del 2009, prodotta da Bill Condon e condotta da Hugh Jackman. Quello che sa già, è che l’edizione 2023 avrà un conduttore:

Vogliamo assolutamente un conduttore, anche se ammetto che l’edizione del 2019 è stata estremamente efficiente e di successo. Ma un conduttore è molto importante per noi. Stiamo già lavorando a trovare un conduttore per l’edizione di quest’anno, stiamo già dando un’occhiata ad alcuni nomi chiave.

A chi chiede se l’edizione 2023 presenterà i premi per le migliori interpretazioni in un’unica soluzione, assecondando quindi altre cerimonie che assegnano “premi senza genere”, è stato risposto che “attualmente non ci sono piani in tal senso”.

Vi ricordiamo che la 95 esima edizione degli Oscar verrà trasmessa il 12 marzo 2023.

