Oppenheimer ha ottenuto un grande risultato dalle nomination agli Oscar, annunciate ieri: ben 13 candidature per il film di Christopher Nolan. Per l’occasione, ScreenRant ha raccolto da due diverse interviste la reazione del regista e del suo attore protagonista, Cillian Murphy. Eccole di seguito:

Nolan: È chiaro che il film ha cavalcato un’onda ed è una cosa di cui siamo molto grati. Non avremmo mai immaginato questo grado di successo, ma avevamo fiducia nel fatto che fosse una grande storia. E certamente è merito del pubblico che l’ha visto in estate, grazie alla forza della storia in sé, di questo grande pezzo di storia americana. Inoltre, per un film uscito in estate essere riconosciuto dall’Academy alla fine dell’anno o all’inizio dell’anno successivo è una cosa molto gratificante. Francamente, non è proprio quello che ci aspettavamo quando siamo partiti con questo progetto ed è una sorpresa meravigliosa.

Murphy: Mi sento davvero privilegiato e fortunato a far parte di un film che ha creato un legame con le persone in un modo così forte dal punto di vista critico e commerciale. Essere in un film che le persone hanno visto tre, quattro e cinque volte…. è qualcosa di incredibile, non l’avrei mai immaginato possibile; volevo solo fare teatro e fare del buon teatro, e poi fare una piccola parte in un cortometraggio e poi una piccola parte in un film – abbiamo parlato di questo processo davvero graduale e penso che sia per questo che sono in grado di affrontarlo e di godermelo. Ho 48 anni, ho visto molto e faccio l’attore da 28 anni, quindi credo di poter capire quanto sia importante per me e quanto sia significativo per me e per le altre persone. Sono da tanto tempo in questa industria, da giovane non mi sarebbe mai sembrata possibile una cosa del genere.