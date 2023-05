Come promesso, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha stilato alcune modifiche al regolamento degli Oscar come reazione alle polemiche legate alla campagna promozionale della 95 esima edizione. Polemiche che avevano riguardato la campagna “dal basso” di Andrea Riseborough (che le è valsa la candidatura all’Oscar come attrice protagonista), ma anche i commenti di Michelle Yeoh e un coctail party organizzato a casa di Jerry Bruckheimer da Sherry Lansing in onore di Tom Cruise.

Le nuove regole sono sostanzialmente chiarimenti e aggiornamenti su questioni riguardanti la promozione sui social media, eventi privati, comunicazioni e messaggi sui social media e altro ancora, e dovrebbero impedire che quanto accaduto quest’anno si ripeta, in particolare il caso Andrea Riseborough. L’Academy ora riconosce eventi privati e riunioni dei propri membri (come quelli organizzati da numerosi attori per proiettare To Leslie), ma non li definiscono eventi ufficiali “for your consideration”, quindi non possono essere finanziati dalle case di produzione, né organizzati né promossi da esse. Anche sul fronte dei social, si riconosce la possibilità di utilizzare questi canali di comunicazione ma NON per discutere delle proprie preferenze di voto, di decisioni, strategie o dettagli per votare qualcuno.

La 96 esima edizione degli Oscar si terrà il 10 marzo 2024.

Fonte: Deadline

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate