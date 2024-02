Si è tenuta ieri notte la 35 esima edizione dei PGA Awards, i premi della Producers Guild of America, il sindacato dei produttori americani (composto da ben 8400 membri).

Spesso chi vince il PGA ottiene anche la statuetta più prestigiosa: un anno fa toccò a Everything Everywhere All At Once, che poi vinse l’Oscar, l’anno prima accadde lo stesso con CODA – I segni del cuore e l’anno precedente a Nomadland. In 25 edizioni su 34 finora il vincitore del PGA ha ottenuto l’Oscar come miglior film, e dal 2009 a oggi solo tre film si sono comportati diversamente: La grande scommessa, La la land, 1917. Oltretutto, sebbene l’Oscar al miglior film venga votato da tutti i membri dell’Academy, non solo dai produttori, il metodo utilizzato è lo stesso identico, quello preferenziale.

Ecco quindi che la vittoria di Oppenheimer come miglior film sancisce definitivamente il blockbuster di Christopher Nolan come grande favorito agli Oscar: sabato notte ha vinto anche il SAG Award come miglior cast d’insieme, altro indicatore fortissimo dell’Oscar a miglior film. Va ricordato poi che le votazioni finali per gli Oscar sono ancora aperte, quindi questi risultati potranno avere un’influenza sugli ultimi membri che devono ancora votare.

A ritirare il premio stasera proprio Christopher Nolan, che assieme a sua moglie Emma Thomas e a Charles Roven è anche produttore di Oppenheimer.

“Penso che la nostra tendenza a promuovere i nostri progetti ci faccia dimenticare di promuovere noi stessi,” ha commentato Emma Thomas accettando il PGA Award. “Questo premio significa tantissimo. Questo gruppo è pieno di persone di cui ammiriamo tantissimo il lavoro. Sappiamo tutti quanto questo lavoro possa essere difficile. Sappiamo anche quanto possa essere grandioso. È il miglior lavoro del mondo. Grazie Christopher Nolan per essere un regista e uno sceneggiatore fantastico. Probabilmente non sapete che è anche il miglior produttore. Ho lavorato a quattro film con te, ora. È il miglior partner possibile alla produzione.”

“Grazie Emma, hai detto veramente tutto,” ha aggiunto Nolan. “Non avevamo mai vinto questo premio prima d’ora. Siamo stati nominati, e ogni volta abbiamo sentito il supporto per ogni rischio che avevamo preso, il sostegno di un gruppo di persone che capiscono quanto sia difficile fare un film, per non parlare di un film che non coincide perfettamente con un percorso preesistente verso il successo”.

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha vinto il PGA Award come miglior film d’animazione, ed è ora il front-runner per l’Oscar a miglior film d’animazione. Il premio al miglior documentario è invece stato assegnato ad American Symphony.

Sul fronte televisivo, ancora una volta il trio Succession, The Bear e Beef – lo scontro ha portato a casa i premi rispettivamente per la miglior serie drammatica, la miglior commedia e la miglior miniserie.

Infine, Martin Scorsese e Gail Berman hanno ricevuto i premi alla carriera.

Martin Scorsese on Hitchcock speech at his first awards show for producers guild in 1965 when he was 22 and getting student award for NYU film he made. This at tonight’s #PGAAward life achievement award (📸 Pete Hammond/Deadline) pic.twitter.com/bI6BarwIld — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 26, 2024

PGA AWARDS 2024: I VINCITORI

FILM

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

American Fiction

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature!

La zona d’interesse

Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures

Il ragazzo e l’airone

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Super Mario Bros. Il film

Tartarughe Ninja: Caos Mutante

TV

Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

David L. Wolper Award for Outstanding Producer of Limited or Anthology Series Television

All the Light We Cannot See

Beef

Daisy Jones and the Six

Fargo

Lessons in Chemistry

Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

Black Mirror: Beyond the Sea

Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie

Quiz Lady

Reality

Red, White & Royal Blue

Vi ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar andrà in onda nella notte del 10 marzo: potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo. Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguiteci su TikTok!

Oscar 2024: link utili

Classifiche consigliate